北京藥房哄抬連花清瘟藥價被罰30萬人民幣

北京一家藥房因為哄抬單盒連花清瘟藥價約五點三倍，被罰款30萬元人民幣。

官媒環球網26日報導，採購價每盒18.5元人民幣的連花清瘟膠囊，加價後每盒的銷售價竟高達118元人民幣。北京市市場監管局網站消息，北京源通百姓平安大藥房有限公司因高價銷售連花清瘟被罰30萬元人民幣。

北京市市場監管局網站上星期五（12月23日）公佈的行政處罰決定書顯示，北京源通百姓平安大藥房有限公司在京東商城開設店鋪「百姓平安大藥房旗艦店」從事藥品經營。

2022年12月2日至12月6日期間，銷售連花清瘟顆粒（規格：6g*10袋/盒），採購價格為每盒23.57元人民幣，銷售價格分別為每盒58元人民幣、80元人民幣、104元人民幣，最高進銷差價率達341%。

2022年12月5日，該公司所售連花清瘟膠囊（規格：0.35g*48粒/盒）採購價格為每盒18.50元人民幣，銷售價格為每盒118元人民幣，進銷差價率達538%。

2022年12月2日至12月6日，在成本未明顯增加的情況下，北京源通百姓平安大藥房有限公司大幅度提高藥品價格，進銷差價率遠高於同時期周邊市場同類藥品。

北京市市場監管局12月23日公佈行政處罰決定書，責令當事人改正違法行為，警告並罰款30萬元人民幣。