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港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
港媒稱去年有1400名美國的華裔科學家返回中國。圖為重慶渝北區的某科技公司作業情況。（新華社）
港媒稱去年有1400名美國的華裔科學家返回中國。圖為重慶渝北區的某科技公司作業情況。（新華社）

亞洲周刊25日報導，哈佛大學、普林斯頓大學、麻省理工學院聯合報告，美國1400名華裔科學家返華，全因美國司法部調查造成寒蟬效應，質疑他們對美國的忠誠甚至懷疑他們洩露國家機密，不少華裔教授被誣告起訴。

報告顯示，2021年至少有1400名華裔科學家離開美國科研機構，回到中國進行研究工作。最多的是數學家與物理學家，共639人；生命科學專家，478人；工程學與電腦專家，298人。

過去20年裡，中國變得富裕，科學研究中心的地位日漸提升，越來越多在美國接受培訓的中國科學家回國。過去10年，中國一直招募頂級研究人員，但大多數人都選擇留在美國。然而從2020年開始，離開美國的華裔科學家急升。一方面與新冠疫情有關，但更重要的是川普時代美國司法部的「中國行動計畫」，聲稱要保衛美國科技領先的國家安全，針對華裔學者的刑事案件增加；到了拜登時代，這種刑事調查仍然存在。

此處不留人，自有留人處，中國科研經費越來越充裕，科研實力迅猛增長，吸引了大量科研精英。

隨著自費留學生增加，中國成為美國國際學生的最大來源國。在截至2018至2019學年的前10年裡，人數從15萬攀升至37萬。疫情暴發前，中國學生占美國海外留學生人數的35%，貢獻159億美元的學費。

美政府的政策對華裔學者群體造成巨大的寒蟬效應，並影響美國科研的整體水準。由於拜登政府僅僅是暫停而非結束該計畫，加上美國國內政治氛圍惡化，對華裔群體的傷害仍將揮之不去。

目前正在中國C9聯盟高校任職的一位副教授曾在美國完成了博士項目，回中國任教。他表示，最終尋求的還是一片最能夠讓自己的研究自由生長的沃土，而哪裡能夠提供最優條件，哪裡便是最優選項。另一位曾在美國勞倫斯伯克利國家實驗室工作的青年科學家指出，中國近年來興起許多新興高校及科研機構，都有巨大的人才缺口和良好的科研環境，吸引了大批留美青年科學家「歸巢」。

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