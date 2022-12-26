黎智英案提請人大釋法 譚惠珠：若新增議程26日收草案

針對壹傳媒創辦人黎智英聘用外籍大律師代表抗辯《港版國安法》案，提請大陸全國人大常委會釋法事宜，正在北京準備列席中國全國人大常委會會議的香港基本法委員會副主任譚惠珠星期天（12月25日）說，人大常委會議若有新增議程，最快星期一（26日）將收到草案。

綜合網媒「香港01」和《星島日報》報導，譚惠珠稱，暫時未見釋法相關項目加入議程，但相信很快會知道，若有新增議程，最快星期一將收到草案。由於屬機密資料，不會作出公告。

她續稱，是否增加議程，由中國大陸全國人大常委會委員長會議決定，若增加的話，會在常委會說明和解釋相關項目的內容。

香港特首李家超上月底前提請大陸全國人大常委會釋法，以釐清未在香港全面執業資格的律師或大律師可否參與《港版國安法》案件，李家超上星期六（24日）赴北京述職返港後說，相信北京中央政府很快會有決定。對此，譚惠珠認為是中央政府高度重視相關提請事宜，並已透過港澳辦及中聯辦表示支持。

因應香港律政司反對壹傳媒創辦人黎智英，獲法庭批准聘請英國大律師歐文（Tim Owen）抗辯《國安法》案件，終審法院再拒絕律政司就此申請上訴許可，特首李家超上月底宣佈向中央政府提交報告，建議提請全國人大常委會，根據《港版國安法》作出解釋，釐清立法原意和目的，未在香港全面執業資格的海外律師或大律師，可否以任何形式參與處理危害國家安全案件的工作。

《港版國安法》指定法官杜麗冰約於兩個星期前在庭上說，由於未知人大何時有釋法決定，暫訂將黎智英案押後至2023年9月25日開審。