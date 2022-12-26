美偵察機一年飛抵南海600架次 陸專家：解放軍軍機也應飛去第一島鏈

香港《南華早報》網站25日根據南海戰略態勢感知平台（SCSPI）的資料報導稱，2022年1月到11月，美國大型偵察機赴南海偵察近600架次。大陸軍事專家認為，中國要「防好」美機進入南海，更要作好更多「飛出去」（常態化巡航第一島鏈）的準備。

《南華早報》網站報導稱，南海戰略態勢感知的資料顯示，美國從1月至11月派出589架次大型軍機，在南海上空進行近距離情報收集。報導稱，上述評估是基於ADS-B系統的商業資料，可能只能揭示美國軍機偵察活動的一小部分，因為並非所有飛機都打開了ADS-B轉發器，較小的飛機也不包括在統計中。

《環球時報》26日引述大陸軍事專家張學峰表示，美軍大型偵察機在南海的行動主要圍繞四大任務。

第一個是海上巡邏，主要用於偵察潛艇和水面艦艇，特別是他國潛艇的行動。美軍認為，南海是中國核潛艇的重要活動區域，所以十分重視在南海的反潛偵察行動，其中的主力機型是P-8A反潛巡邏機。該機平時主要通過機載搜索雷達對海面進行搜索，發現潛艇潛望鏡、通氣管之後，可以快速飛抵潛艇航行區域，然後通過光電感測器進一步偵察，並視情投放主、被動聲呐。如果P-8A對南海正常訓練的他國潛艇投放聲呐浮標，那麼將是嚴重的挑釁行為，也是違反國際公約的行動。

第二個任務是進行電子偵察。主要是通過RC-135系列和EP-3系列電子偵察機執行，包括通信信號情報偵察和雷達信號偵察。這種偵察對於破譯對方通信，掌握對方雷達情報網的部署、特徵具有重要意義，美軍戰時進行電子干擾，就要依賴平時大量偵察的資料累積。

第三個任務是對南海島礁上的設施進行光學和雷達成像偵察。P-8A反潛機、全球鷹無人機都具備這樣的能力。執行這類任務時，上述飛機無須直接飛越島礁上空，通過側視合成孔徑雷達和側視偵察相機，可獲得高解析度圖像。這種偵察，相對於衛星偵察更為靈活，精度也更高。

第四個任務是對南海上空軍機活動進行偵察，主要依靠E-3預警機和E-2預警機，用於評估他國戰鬥機起飛架次、訓練強度、反應時間等。

張學峰分析說，美軍偵察機在南海上空的行動主要針對解放軍，但其幾百架次偵察飛行也擾亂當地民航飛行航線，特別是一些美國偵察機還更改國際民航組織註冊的航空器識別碼，偽裝成別國客機對中國周邊實施抵近偵察，給民航飛行帶來嚴重安全隱患。這些偵察飛行還經常騷擾、干擾有關國家正常軍事訓練，是南海地區最大的不穩定、不安全因素。

張學峰表示，不進領空不擊落，是迄今為止和平時期海空鬥爭的基本規則。從世界海空鬥爭來看，我們（中國）除了要防止美國偵察機飛進來，也必須作好飛出去的準備。以前，中國大型長航時平台比較少，飛機「腿」短。特別是中國在遠離大陸的區域沒有屬於自己的基地，飛出去的難度，顯然要比美國更大。

在大量先進裝備陸續列裝，為解放軍飛得更遠提供了堅實的物質基礎後。中國也要考慮派出相關機型，採取循序漸進的方式，對有關區域進行對等偵察。

他補充說，首先要實現對「第一島鏈」目標，包括台灣東側、琉球群島、日本島等的常態化巡航飛行，對「第二島鏈」定期飛行。然後陸續實現飛得更遠、飛得更久的目標。這種偵察飛行對於提升威懾能力，提升對於相關區域的資訊掌握的靈活性都具有非常重要的意義。