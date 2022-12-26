北京大熊貓科研繁育基地 開工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北京大熊貓科研繁育基地效果圖。圖／本報北京傳真
北京大熊貓科研繁育基地效果圖。圖／本報北京傳真

未來，全球遊客到北京房山遊玩，除了領略周口店、十渡、雲居寺、西周燕都遺址的魅力，還能與國寶大熊貓來一場近距離接觸。日前，位於房山區青龍湖鎮的北京大熊貓科研繁育基地專案開工。

該項目規畫用地面積約2000畝，計畫2024年建成，在開展大熊貓科學研究、種群繁育，同時接待遊客參觀遊覽。

「基地建成後，計畫引入50隻大熊貓及伴生動物，深入系統開展大熊貓繁育、野化放歸、種群間基因交流等方面的科學研究。」房山區負責人周同偉說。經過專家考察和論證，青龍湖鎮生態本底優越、山水林田湖草要素齊備，且已建成萬畝森林公園，適合作為大熊貓種群在北京地區的繁衍地、棲息地。從交通角度看，青龍湖鎮毗鄰西六環，距離天安門約1小時車程，便於物資運輸、人員交往等相關工作的開展。

首旅集團副總經理吳金梅說，選擇在房山青龍湖綠色基底上建立科研繁育基地，還蘊含著「迎大熊貓回家」的概念。

周口店遺址博物館館長董翠平表示，科考人員曾經在周口店第1地點，發現一段大熊貓肱骨遠端。根據專家的推測，幾十萬年前，大熊貓很有可能在房山周口店一帶生活過。

北京大熊貓科研繁育基地總占地面積約2000畝，初步規畫南、北兩大區域。先行建設的一期項目占地面積1000畝，共包括規畫中的熊貓大道、半山熊居、綠野尋蹤、大熊貓實訓基地、熊貓嘉年華、熊貓山谷、熊貓水苑、熊貓營地、熊貓森林等9大主題區域。

此外，基地還將建設大熊貓文化交流中心、大熊貓醫院、大熊貓博物館等多個不同主題的空間。通過合理布局外事服務、科研繁育、科普展示等場所，滿足國際交流、大熊貓研究和生物多樣性保護科普的不同需求。

吳金梅表示，建設北京大熊貓科研繁育基地，是促進大熊貓種群復壯的重要舉措。基地建成後，能夠充分發揮北京專業科研資源優勢，對推動大熊貓種群異地保護、促進大熊貓科研繁育發展發揮重要作用，成為瀕危野生動物保護的示範視窗。

北京 遺址

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