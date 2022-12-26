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王毅談明年外交 校準中美關係

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸外長王毅談到明年大陸外交任務時稱，要落實中美元首達成的共識，爭取中美關係校準並重回正確航向。圖為上月在印尼舉行的拜習會。（路透）
大陸外長王毅談到明年大陸外交任務時稱，要落實中美元首達成的共識，爭取中美關係校準並重回正確航向。圖為上月在印尼舉行的拜習會。（路透）

大陸國務委員兼外長王毅昨談到明年大陸外交六大任務時稱，要深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國全面戰略協作夥伴關係；落實中美元首達成的共識，爭取中美關係校準並重回正確航向。王毅並稱，明年「元首外交」將掀起新高潮，大陸也將為中外人員往來提供更多便利，維護產業鏈、供應鏈穩定暢通。

據大陸外交部發布，王毅昨在二○二二年國際形勢與中國外交研討會上表示，二○二三年是全面落實中共廿大精神開局之年，並提及六大外交任務。

首先，保障元首外交工作。王毅稱，明年元首外交將掀起新高潮，主場外交將也亮點紛呈，要主動識變應變求變，全力防範化解重大外部風險挑戰。

其次，統籌拓展全方位外交布局。深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國全面戰略協作夥伴關係；落實中美元首達成的共識，爭取中美關係校準並重回正確航向；密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。實行以鄰為伴周邊的外交方針，深化與周邊國家友好互信和利益融合，加強與發展中國家團結合作。

王毅提到，要不斷匯聚全球治理最大公約數，高舉構建人類命運共同體旗幟，採取更多行動；積極服務國家高質量發展和對外開放，明年是「一帶一路」倡議十周年，各方期待舉辦一帶一路國際合作高峰論壇。

談到國家利益，王毅強調，持續築牢捍衛國家利益堅強防線，旗幟鮮明反對一切霸權霸凌霸道，抵制任何單邊保護行徑，要與一切企圖遲滯甚至阻斷「中華民族偉大復興」進程的勢力開展堅決鬥爭，牢牢掌握大陸發展和安全的戰略主動權。

王毅在回顧二○二二年的大陸外交時，形容是迎難而上，勇毅前行的一年。他重點談及美中關係及涉台問題，宣稱堅決抵制美國的錯誤對中政策，推動探索中美正確相處之道。

他強調，中美之間脫不了鉤，斷不了鏈，渲染競爭有百弊而無一利；敦促美方信守承諾，把美國總統拜登所作積極表態付諸行動，停止對中遏制打壓，停止干涉中國內政，停止損害中國主權安全發展利益，為雙方溝通合作創造良好的氛圍。

王毅稱，大陸堅決捍衛國家核心利益和民族尊嚴。重申台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係不可逾越的紅線。提到裴洛西訪台，他稱大陸堅決鬥爭、堅定反制。

至於中俄關係，王毅說，一年來，中俄堅定支持彼此維護核心利益，政治和戰略互信更加鞏固。

王毅 一帶一路

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