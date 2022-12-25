港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心

香港媒體星島網25日晚間引述廣東官媒報導，在新的一年即將到來之際，12月24日至25日，廣東省委書記黃坤明、省長王偉中，省人大常委會主任黃楚平，省政協主席王榮等省高層，先後以不同形式看望慰問朱森林、盧瑞華、高祀仁、黃華華、朱小丹、齊心、李灝、張幗英、盧鐘鶴、黃麗滿、歐廣源、黃龍雲、李玉妹、林樹森、范希賢等老同志，代表省委向他們致以崇高敬意和新年祝福，感謝他們為廣東經濟社會發展作出的重要貢獻，衷心祝願大家新年快樂、身體健康。

獲慰問者包括大陸國家主席習近平母親齊心。96歲的齊心是中共元老習仲勛夫人，本身也是一名「革命女性」，年僅15歲在抗日烽火中參加革命，成為「八路軍」女戰士，同年加入中共。

報導稱，外界傳言齊心晚年定居深圳。獲慰問的15名元老，均為正部級幹部，比如曾任廣東省長的朱森林、盧瑞華、黃華華、朱小丹，這也顯示齊心享受「正部級」待遇。