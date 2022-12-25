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共軍東部戰區在台周邊 進行戰備警巡及聯合打擊演練

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸東部戰區在台灣周邊舉行軍演，大陸轟炸機接令升空。（中共解放軍東部戰區微信公號照片）
大陸東部戰區在台灣周邊舉行軍演，大陸轟炸機接令升空。（中共解放軍東部戰區微信公號照片）

在美國總統拜登簽署國防授權法，支持台灣和烏克蘭的軍事援助預算之際，中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅25日晚間表示，12月25日，中共人民解放軍東部戰區於台灣周邊海空域，組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。

根據共軍東部戰區微信公眾號消息，施毅表示，這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國總統拜登廿三日簽署「2023財年國防授權法」，支持對台灣和烏克蘭的軍事援助預算。同一天，美國國會通過綜合撥款法，授權法中建議對台灣未來五年一百億美元的無償軍援未被納入，僅保留授權法中2023財年提供廿億美元貸款的部分。

大陸外交部二十四日稱，該法案「嚴重干涉中國內政，攻擊抹黑中國共產黨，是對中方的嚴重政治挑釁」。大陸外交部發言人稱，中方已向美方提出嚴正交涉，「美方應立即停止搞『以台制華』」。

大陸國防部發言人譚克非則指出，美方作法嚴重危害台海地區和平穩定，推高中美軍事對抗風險，中共解放軍將一如既往嚴陣以待。

共軍稱，中共戰機於演習時在空中眺望台灣中央山脈。（中共解放軍東部戰區微信公號照片）
共軍稱，中共戰機於演習時在空中眺望台灣中央山脈。（中共解放軍東部戰區微信公號照片）

解放軍 中共

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