聽新聞
test
0:00 / 0:00
共軍東部戰區在台周邊 進行戰備警巡及聯合打擊演練
在美國總統拜登簽署國防授權法，支持台灣和烏克蘭的軍事援助預算之際，中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅25日晚間表示，12月25日，中共人民解放軍東部戰區於台灣周邊海空域，組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。
根據共軍東部戰區微信公眾號消息，施毅表示，這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。
美國總統拜登廿三日簽署「2023財年國防授權法」，支持對台灣和烏克蘭的軍事援助預算。同一天，美國國會通過綜合撥款法，授權法中建議對台灣未來五年一百億美元的無償軍援未被納入，僅保留授權法中2023財年提供廿億美元貸款的部分。
大陸外交部二十四日稱，該法案「嚴重干涉中國內政，攻擊抹黑中國共產黨，是對中方的嚴重政治挑釁」。大陸外交部發言人稱，中方已向美方提出嚴正交涉，「美方應立即停止搞『以台制華』」。
大陸國防部發言人譚克非則指出，美方作法嚴重危害台海地區和平穩定，推高中美軍事對抗風險，中共解放軍將一如既往嚴陣以待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言