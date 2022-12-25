FT：中國大陸20天就有2.5億人確診 約占總人口的18%

在中國大陸國家衛健委公布將停止發布每日疫情資訊之際，英國金融時報（FT）報導，中國大陸官員上周預估，在12月1~20日共約2.5億人確診新冠肺炎，約占總人口的18%。

報導引述知情人士指出，中國疾病預防控制中心副局長孫陽在21日一場會議上披露，光是20日單日就有約3,700萬人染疫，約占總人口的2.6%。他指出，中國大陸的新冠疫情蔓延速度仍在攀升，估計北京和四川超過一半的人都已染疫。

FT刊出這篇報導，正值中國國家衛健委將停止發布每日疫情資訊，將改由中國疾病預防控制中心提供「相關疫情資訊」，但未明確說明發布疫情資訊的頻率。此前中國大陸大量人口感染新冠肺炎，官方統計數據仍維持在非常低的水準，引發外界質疑數據的準確性。中國國家衛健委並未回覆FT的置評請求。

孫陽在閉門會議提出的數據，也和國家衛健委同期發布的62,592人染疫形成鮮明對比。華府和世界衛生組織

（WHO）已敦促北京提高確診人數、重症人數、住院率等數據的透明度。

中國國家衛健委21日提供的公衛官員當天會議所討論的資訊甚少。但知情人士說，主任馬曉偉要求醫院清出急診室的病房，把病患移住住院部門，也要求中大型醫院要接受更多重症病患，並承諾監管當局不會為死亡率攀升究責。