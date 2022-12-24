因西藏議題 中國制裁余茂春等兩名美國人

（德國之聲中文網）中國外交部發言人毛寧在12月23日的例行記者會上表示，中方決定自即日起對長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣的美國前國務卿中國事務顧問余茂春和現"國會-行政部門中國委員會"辦公室副主任斯坦恩(Todd Stein)采取反制措施。"我們要再次強調，西藏事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。粗暴干涉中國內政，必將受到中方堅決反制。我們敦促美方撤銷所謂制裁，停止干涉西藏事務和中國內政。"

美國方面在12月9日出台了針對2016年至2021年間任中共西藏自治區黨委書記的吳英傑以及現任西藏自治區政府副主席、自治區公安廳長張洪波的制裁令。在頒布制裁令時，美國國務卿布林肯表示，此舉旨在進一步干涉中國當局在西藏的肆意抓捕、肢體虐待宗教少數群體的行為。美國財政部還在一份文件中補充說，吳英傑任西藏黨委書記期間，一直負責當地的"維穩政策"，涉及到"嚴重的侵犯人權，其中包括不經司法程序的處決、肢體虐待、肆意抓捕、大規模羈押等現象"；張洪波上任公安廳長以來，西藏警方參與了嚴重的侵犯人權行為，"包括酷刑、肢體虐待、殺害獄囚等"。

被制裁者呼籲切勿被轉移注意力

中國官方在宣布反制措施時，並沒有對余茂春和斯坦恩提出具體的指控，只是宣布"凍結其在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境。"

原籍中國的學者余茂春曾經在前國務卿蓬佩奧麾下任職，後者早前也遭到了中國政府的制裁。斯坦因在2021年出任美國國會-行政部門中國委員會辦公室副主任前，曾在2014年至2017年任時任助理國務卿蘇厄爾(Sarah Sewell)的高級顧問，同時也是西藏議題上的首席幕僚。更早前，斯坦因還曾在"國際支持西藏運動"組織中任政府關系處主任。

在回復美聯社郵件時，斯坦因表示，在更加宏大的背景下，針對他個人的制裁"並不重要"，被中國當局拘押的數以千計的良心犯才更重要，"我們不應該轉移對中國侵犯人權行為的注意力。"

余茂春則在接受美國自由亞洲電台采訪時說，"美國政府對中國政府官員的反人類、反人權的一些制裁，這是一個非常正義的事情，也是一個非常風雅的事情。那麼中國政府它宣布對我的制裁，這是附庸風雅。……我覺得它制裁我，正好是說明我做的事情是正確的。"

（美聯社、新華社等）

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