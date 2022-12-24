美通過國防授權法案 陸國台辦：台灣問題是中國人的事

美國總統拜登於當地時間23日簽署「2023財年國防授權法案」，涉及約8,579億美元的國防預算，涵蓋對台軍事合作內容。大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日回應說，解決台灣問題是「中國人自己的事，要由中國人來決定」，民進黨「台獨」沒有出路，「倚美謀獨」是絕路。

國台辦24日發布朱鳳蓮「答記者問」。在回應中，朱鳳蓮說，美國「2023財年國防授權法案」作為美國國內法，公然在台灣問題上說三道四，甚至包含為「中國台灣地區」提供「軍事融資」和售武等內容。

朱鳳蓮認為，這嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，嚴重干涉「中國內政」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。「我們（中國大陸）對此表示強烈不滿和堅決反對。」

朱鳳蓮說，一段時間來，美方一些人在台灣問題上變本加厲採取錯誤言行。針對「2023財年國防授權法案」內容，她說，這進一步表明美國內有一股勢力挺台遏華賊心不死，企圖在軍事上武裝支持「台獨」分裂勢力，為其「遞刀子」、「送槍砲」，鼓動兩岸對抗，在台海拱火，把台海推向戰爭邊緣，將台灣民眾推向生靈塗炭的境地。

朱鳳蓮接著抨擊，民進黨當局出於「台獨」政治目的，頑固「倚美抗陸」、「倚美謀獨」，不惜犧牲島內（指台灣）民眾生命福祉，甘當外部反華勢力棋子，一條道走到黑。

朱鳳蓮說，正告美方一些人，解決台灣問題「是中國人自己的事，要由中國人來決定。」美方一些人應立即糾正在台灣問題上錯誤言行，回到恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報的正確道路上來。

她說，正告民進黨當局，「台獨」沒有出路，「倚美謀獨」是絕路。任何人都不要低估「中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」