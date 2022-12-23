快訊

蔡小虎最新病況曝 「緋聞女友」盼他搬回台北就近照顧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李克強：推動香港與中國大陸人員往來 逐步恢復正常

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
香港特首李家超（左）到北京述職，22日獲大陸國務院總理李克強（右）接見，匯報香港經濟、社會和政治等方面最新情况。（取材自港府新聞處）
香港特首李家超（左）到北京述職，22日獲大陸國務院總理李克強（右）接見，匯報香港經濟、社會和政治等方面最新情况。（取材自港府新聞處）

香港特首李家超、澳門特首賀一誠赴北京述職，22日接受大陸國務院總理李克強會見。據央視網23日晚間發布訊息顯示，李克強對李家超表示，隨著疫情防控優化調整措施的有序推進落實，大陸有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與中國大陸人員往來逐步恢復正常。

李家超、賀一誠兩人近日赴北京述職，大陸國家主席習近平、大陸國務院總理李克強分別於23日、22日與他們見面。

據港媒昨日發自北京的報導，李克強肯定李家超治理香港的表現，並指要更加充分發揮香港的獨特優勢，尤其是鞏固自身作為國際金融、貿易和航運中心的地位等。但當時，未揭露雙方是否提及備受關注的通關或疫情，或釋法等問題。

不過，央視網23日晚間報導稱，李克強在會見李家超時，除了提到上述內容，和重申將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」，堅定落實「愛國者治港」外，也談到香港政府和市民普遍關心的香港與中國大陸通關問題。

據央視網報導，李克強說，「隨著疫情防控優化調整措施的有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與內地（中國大陸）人員往來逐步恢復正常。」

李家超回應說，新的一年，香港將充分發揮「一國兩制」的獨特優勢，以香港所長貢獻國家所需，推動香港邁向新的發展階段。

至於李克強會見賀一誠時，李克強肯定後者採取一系列措施穩經濟、保就業、惠民生。賀一誠說，感謝大陸中央政府支持澳門有效防控疫情、恢復經濟發展，澳門未來將更好把握國家發展戰略，努力開創新局面、實現新發展。

香港特首 李克強 李家超

延伸閱讀

習近平接見李家超 肯定其工作

李家超赴京述職 李克強肯定表現未提通關、釋法

李家超：港府將就香港國歌搜索一事繼續與Google交涉

香港行政長官李家超：中港全面通關 明年有望落實

相關新聞

李克強：推動香港與中國大陸人員往來 逐步恢復正常

香港特首李家超、澳門特首賀一誠赴北京述職，22日接受大陸國務院總理李克強會見。據央視網23日晚間發布訊息顯示，李克強對李...

學者：2024年選前中美爭取「和緩」 唯台海存兩個爆點

中共二十大結束後，中共對外關係變化仍為學界關注與討論。政大東亞所名譽教授邱坤玄23日在「中共二十大後之中國政經情勢與對外...

會見李家超、賀一誠 習近平強調一國兩制

大陸國家主席習近平23日下午，在中南海會見來北京述職的香港特首李家超、澳門特首賀一誠。據大陸央視新聞報導，習近平表示，「...

評／清零之亂、晶片被禁 2022成中國三十年來最難過的一年

中國的2022年，發生了不少大事。年初的習近平與普亭結盟，從此將北京與發動烏克蘭戰爭的侵略者綑綁在一起，直到年底，北京雖...

制裁2位美方人士 陸外交部：美應停止干涉西藏事務

大陸23日宣布對余茂春、托德．斯坦恩兩位美方人士採取制裁措施，對此，在周五例行記者會上，大陸外交部發言人表示，西藏事務「...

對抗新安保文件中航母遼寧艦模擬攻日 習近平下的令?

以中國航母遼寧號為中心的航母打擊群，自16日起一直在日本沖繩縣以南的西太平洋海域活動，正在以攻擊日本西南群島(即琉球群島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。