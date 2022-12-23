李克強：推動香港與中國大陸人員往來 逐步恢復正常

香港特首李家超、澳門特首賀一誠赴北京述職，22日接受大陸國務院總理李克強會見。據央視網23日晚間發布訊息顯示，李克強對李家超表示，隨著疫情防控優化調整措施的有序推進落實，大陸有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與中國大陸人員往來逐步恢復正常。

李家超、賀一誠兩人近日赴北京述職，大陸國家主席習近平、大陸國務院總理李克強分別於23日、22日與他們見面。

據港媒昨日發自北京的報導，李克強肯定李家超治理香港的表現，並指要更加充分發揮香港的獨特優勢，尤其是鞏固自身作為國際金融、貿易和航運中心的地位等。但當時，未揭露雙方是否提及備受關注的通關或疫情，或釋法等問題。

不過，央視網23日晚間報導稱，李克強在會見李家超時，除了提到上述內容，和重申將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」，堅定落實「愛國者治港」外，也談到香港政府和市民普遍關心的香港與中國大陸通關問題。

據央視網報導，李克強說，「隨著疫情防控優化調整措施的有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與內地（中國大陸）人員往來逐步恢復正常。」

李家超回應說，新的一年，香港將充分發揮「一國兩制」的獨特優勢，以香港所長貢獻國家所需，推動香港邁向新的發展階段。

至於李克強會見賀一誠時，李克強肯定後者採取一系列措施穩經濟、保就業、惠民生。賀一誠說，感謝大陸中央政府支持澳門有效防控疫情、恢復經濟發展，澳門未來將更好把握國家發展戰略，努力開創新局面、實現新發展。