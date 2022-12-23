學者：2024年選前中美爭取「和緩」 唯台海存兩個爆點

中共二十大結束後，中共對外關係變化仍為學界關注與討論。政大東亞所名譽教授邱坤玄23日在「中共二十大後之中國政經情勢與對外關係」研討會中表示，如從結構的角度來看待中美關係，他認為中美在戰略上長期對峙不會消失，美中雙方在明年到2024選舉前，都在爭取「和緩」機會，但唯一可能的引爆點在台灣，這端賴兩點：一是美國新任眾議院長是否訪台，另一則是美國國會會否邀蔡英文赴美演講，這兩件事可能會在台海上造成一些紛擾，值得注意。

邱坤玄強調，對美國來說，美中長期對峙的戰略絕對不會變，因為美國會用盡一切手段來阻止大陸取代美國成為霸權。但戰術上可以調整，從拜登先前提及「未看到中共短期內攻打台灣可能性」可知，美國在美中關係戰術整體走向「和緩」。

於中共而言，邱坤玄認為，二十大後中共的中心任務是強調中國式現代化與實現中華民族偉大復興，他們會強調共同同富裕、和平發展等內涵，所以不論對外關係還對台關係，估計未來五年方向會是爭取最大努力達到和平。

至於美國推出台灣政策法對台灣會否有影響？邱坤玄指出，定義美台關係的《台灣關係法》已經43年了，中間一字未改，代表雙方交往的法源已經足夠。此外，兩個引爆中美衝突的引信：一是駐美代表處改為台灣，另一是美國在台協會（AIT）處長任命要參議院同意等具高度政治意涵的動作。這兩項內容不存在於2022年台灣政策法中，因此殺傷力低一點。

而在中共對外策略上，中日關係方面，輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎認為，到2023年上半年，日本方面會努力摸索持續推進雙方「新時代中日關係」，因為對岸田文雄而言，與中國維持好關係是國家核心利益，是現實主義思考，不是私人情感，這是由結構決定。

在中方與東南亞地區的關係上，政大東亞所教授黃瓊萩分析，料中國會延續一帶一路倡議，並且以「國際統一戰線」精神與中國式多邊主義框架等爭取中間勢力原則，來與東南亞地區國家交流，而中共這種不同於西方強迫選邊站的彈性路線，對於東南亞國家相對具吸引力。