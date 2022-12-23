中共統戰部長：把思想和行動統一到中央對疫情的研判

中國大陸混亂的防疫作為引發不少民怨，對此，中共中央統戰部部長石泰峰要求大陸黨外人士，「充分認識我國疫情防控取得的重大成就，準確把握疫情防控工作面臨的新形勢新任務，把思想和行動統一到中共中央對疫情變化、經濟社會發展的科學研判上來，統一到中共中央關於更好統籌疫情防控和經濟社會發展的重大部署上來」。

美國之音報導，北京當局在無預警、無準備、無計劃的情況下，突然將歷時三年的「動態清零」極端防禦封控措施鬆綁之後，不僅立即導致疫情爆炸性飆升，而且連最基本的感冒和退燒藥都一片（劑）難求。

報導稱，北京被指定火化染疫身亡遺體的東郊殯儀館由於遺體堆積太多，死者家屬需要等候好幾天才能將死者遺體火化。

紐約時報表示，自從中國大陸放棄嚴格的「新冠清零」政策以來，一個關於這種政策急轉彎的笑話一直在社群媒體上流傳：三個互不相識的人坐在牢房裡，每個人解釋了自己被捕的原因：「我反對做核酸。」「我支持做核酸。」「我是做核酸的。」

紐約時報指出，這個笑話還沒有遭到大規模審查。這表明，中共難以對政策轉變做出合理解釋，也未能就如何應對威脅到國家醫療資源的感染暴發給出明確指示。

根據新華社消息，石泰峰是受中共中央，於22日向黨外人士通報中共中央經濟工作會議精神時做上述表示。

石泰峰並希望大陸各民主黨派、工商聯、無黨派人士聚焦著力擴大國內需求、加快建設現代化產業體系、切實落實「兩個毫不動搖」、更大力度吸引和利用外資、有效防範化解重大經濟金融風險等重大問題。

「兩個毫不動搖」是指：毫不動搖鞏固和發展公有制經濟；毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展。