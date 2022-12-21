兩岸終局怎因應？台學者曝「執政黨已有腹案」：等最後時機才能提出來

兩岸關係近年來再度成為受到國際關注與討論的地緣政治焦點，學者周陽山認為，執政黨已經有針對兩岸終局的腹案，只是不公開談，而選擇的關鍵就在中美關係未來幾年的發展。

中國文化大學教授周陽山21日上午出席銘傳大學兩岸研究中心與促進中國現代化學術研究基金會所主辦的「九二共識」下台灣與中國大陸現代化學術研討會時，分析兩岸終局的可能性。

周陽山提到，由於疫情造成經濟下行，大陸現在必須改懸更張調整防疫政策，把經濟提振上來，下一階段會更正視「一帶一路」合作，促進經濟跟市場運作跟第三世界國家對接，其中首個大領域是東協「10+1」、第二是中東歐「16+1」、第三是甫完成的阿拉伯跟海灣國家合作計畫。「若是逐步落實，中國會成為發展中國家領導人」。

在這樣的經濟發展格局下，周陽山認為，兩岸關係很快就得到適當解決。至於具體做法，則有前研考會主委、政治學者魏鏞十幾年前所提出的十餘項原則可參考。

周陽山隨後補充道，過去30年，在最大程度維護台灣利益、兩岸和平等前提下提出的兩岸統合方案，包括比較接近國協的、邦聯的、也有特殊的接近芬蘭奧蘭群島的「聯邦化制度性建構」等。但現在看來，時機已經逐漸過去，從1995年到今天的時空，台灣利基正在一點點流失。

他認為，「一國兩制的台灣方案」到目前為止，是不可公開談，「但是執政黨已經有腹案，這個腹案就是等最後那個時機到的時候，才能提出來，在那之前不可討論、不可揣測」。

周陽山強調，今年G20之後兩岸關係有非常大變化。拜習會時拜登（Joe Biden）提出「五不四無意」，未來行動就會面臨檢視。「檢視過程中，民進黨面對台灣方案的具體內容就會逐漸修正。最新的修正是鄭文燦提出來的，鄭文燦說民進黨必須在兩岸政策上有重大調整，但都沒有到達可公開的地步」。

他認為，現在是重大的轉型期，（方案）內容是看兩岸關係跟中美關係而定，但是所有方案魏鏞18年前都已整理出來，所以不是有沒有方案的問題，只是選擇問題，選擇的關鍵就在中美關係未來幾年的發展。

而曾任海基會副秘書長、現為香港鳳凰衛視資深評論員的石齊平則表示，台灣有如今這麼好的經濟發展成果，是來自於1949年時大陸4億人最好一批人才到台灣。這個條件過去了，目前已人才凋零。

對於「兩制台灣方案」，石齊平則感到並不太樂觀，他表示，理由在於國民黨的「反共教育」與民進黨的「仇共教育」，導致老百姓不願意認識中國共產黨以及大陸的變化。