2022漢語年度字詞「穩」、「戰」上榜

由中國國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、光明網聯合主辦的「漢語盤點2022」日前在北京舉行。「穩」、「黨的二十大」以及「戰」、「俄烏衝突」分別當選年度國內字詞和國際字詞；當天亦公布了年度十大流行語、十大新詞語。

中新社報導，「穩」當選國內字詞，體現在市民對經濟、社會、改革和發展求穩的追求。「黨的二十大」，事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。

至於「戰」和「俄烏衝突」兩個國際字詞，則代表國際矛盾與紛爭依然存在，但解決衝突的鑰匙就在人類手中，通過對話協商妥善解決分歧，是止戰的關鍵。

此外，現場公布2022年度十大流行語，分別是黨的二十大、中國式現代化、全過程人民民主、端穩中國飯碗、數字經濟、太空會師、一起向未來、我的眼睛就是尺、電子榨菜、俄烏衝突。

2022年度十大新詞語則有：中國式現代化、全人類共同價值、全球安全倡議、新型實體企業、冰雪經濟、數字人、數字藏品、場所碼、精準防控、雪糕刺客。