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共軍預告與俄軍海上演習細節 2戰區5水面艦艇參加

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍與俄軍舉辦海上聯合軍演已有多年。圖為2021年軍演時，俄羅斯艦載直升機飛臨共軍海軍「南昌艦」進行模擬著艦演練。（新華社）
共軍與俄軍舉辦海上聯合軍演已有多年。圖為2021年軍演時，俄羅斯艦載直升機飛臨共軍海軍「南昌艦」進行模擬著艦演練。（新華社）

共軍宣布將與俄軍於東海一同進行海上聯合軍演後，又進一步宣布演習細節，包含參演兵力來自於東部戰區與北部戰區海軍，以及共出動5艘軍艦，另有潛艇、艦載直升機等。

根據共軍海軍微信公眾號20日晚間消息，共軍海軍發言人高秀成指出，12月21日至27日在東海與俄軍的聯合軍演，課題為「聯合維護海上安全」，設置聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛等科目，「旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」。

消息並公布共軍參演裝備，包含導彈驅逐艦包頭艦、濟南艦；導彈護衛艦濱州艦、鹽城艦；綜合補給艦高郵湖艦，以及潛艇、固定翼預警機、反潛巡邏機、艦載直升機等，一共有5艘水面艦艇，但未公布潛艇數量。而值得一提的是，除濱州艦外，其餘4艦均非2021年參演艦艇，2021年參加演習的共軍艦艇是南昌艦、昆明艦、濱州艦、柳州艦與東平湖艦，均是2010年之後入列的新艦。

就演習的內容，消息稱，雙方分別在各自境內開設聯合導演部，由共軍海軍中將副司令員李玉杰和俄海軍少將代理副司令柯洛廖夫擔任演習導演，並分別位各自編隊指揮艦開設執行導演部，由共軍王宇海軍少將和俄太平洋艦隊卡札科夫少將擔任執行導演。

至於演習的目標，消息則表示將會「突出聯演實戰性、創新性，推動建立海上聯合巡航機制」等。此前大陸國防部宣布，演習區域將位於舟山至台州以東海域，而公開資料顯示，這也是俄烏戰後雙方首度舉行海上軍演，此前雙方曾於9月在太平洋舉行第二次海軍聯合巡航。

此外，俄軍參演兵力包括瓦良格號導彈巡洋艦，沙波什尼科夫海軍元帥號大型反潛艦，完美號和阿爾達爾號護衛艦，佩琴加號補給艦等。另據俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯國防部表示，俄軍太平洋艦隊的一支艦艇分隊已從海參崴出海參加這次演習。而不久前的11月30日，共軍與俄軍組織實施聯合空中戰略巡航，兩軍飛機在巡邏中首次降落在彼此機場。

共軍宣布將有5艘水面艦艇參加2022年中俄海上聯合軍演，圖為2016年9月中俄海上聯合軍事演習共軍海軍編隊。（中新社）
共軍宣布將有5艘水面艦艇參加2022年中俄海上聯合軍演，圖為2016年9月中俄海上聯合軍事演習共軍海軍編隊。（中新社）

海軍 共軍 演習

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