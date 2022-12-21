小三通 最快1月上旬開放
農曆春節將近，台商期盼希望兩岸小三通能夠恢復，據了解，金門縣政府已著手進行事前準備工作，縣府的船隻正在試航，預計25日會訂位統計，首批開放對象將以金門民眾、陸配及金門大學陸生為主，12月底會向指揮中心提出專案報告，最快1月上旬就能開放，而中轉部分則仍需評估，預計最快要到農曆年後。
在兩岸春節加班機部分，陸方基於防疫需要，限制各機場航班數，例如桃園-上海浦東航線，載客航班限制每周七班，且每班客機至多僅可載客七成，故而導致機位不足，很多台商及其眷屬訂不到機票，交通部官員表示，若陸方可放寬主要機場飛航班次，應可有效紓解旅客需求。
對於小三通開放狀況，行政院長蘇貞昌已請指揮中心指揮官王必勝前往金門了解當地狀況，蘇揆並表示，過年是國人最重要的節慶，已在行政院會交代，要幫助金馬鄉親以及在中國大陸工作生活的國人，能夠藉由比較方便的方式回來團聚。王必勝也說，已將防疫評估轉給陸委會，但確切結論尚未出來，因此上路時間點不能確定，開放與否必須小心謹慎處理。
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