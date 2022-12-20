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工信部長肖亞慶受賄 降8級退休 今年首個落馬部長

世界日報／ 記者陳言喬／綜合報導
前工信部長違紀，從輕發落+被“斷崖式”連降8級。記者陳言喬
前工信部長違紀，從輕發落+被“斷崖式”連降8級。記者陳言喬

中共中紀委19日通報前工信部長肖亞慶「紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款」，鑑於肖亞慶可以在較短時間如實說明違紀違法事實，全額退繳違紀違法所得，對其從寬處理，決定給予肖亞慶開除黨籍，政務撤職處分，同時「斷崖式」連降8級，由正部級降為一級主任科員，並辦理退休。

中國工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶今年7月底涉嫌違紀違法，被中央紀委國家監委審查調查。

63歲的肖亞慶執掌工信部剛剛兩年就在任上落馬，成為國家部委中今年首個落馬的部長。中國新聞周刊形容是被「斷崖式」降級。肖亞慶曾是中共16大、17大、18大、19大代表。今年20大代表名單中，未見肖亞慶的名字。肖亞慶2004年執掌中鋁總部後，主導一系列中鋁併購，任內中鋁於2008年進入世界500強。

中央紀委國家監委網19日表示，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對工業和資訊化部前黨組書記、部長肖亞慶嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

通報稱，肖亞慶背棄初心使命，喪失政治意識和黨性原則，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款。

肖亞慶嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，並構成職務違法，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，應予嚴肅處理。

鑑於肖亞慶能在較短時間如實說明本人違紀違法事實，認錯悔錯，全額退繳違紀違法所得，按照懲前毖後、治病救人的原則，對其可予從寬處理。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予肖亞慶開除黨籍處分，由國家監委給予其政務撤職處分，降為一級主任科員，辦理退休手續。

中共 中紀委

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