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王滬寧致信兩岸企業家峰會 堅持一中和九二共識

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
兩岸企業家峰會陸方秘書長林軍宣讀王滬寧的賀信。攝影／記者陳政錄
兩岸企業家峰會陸方秘書長林軍宣讀王滬寧的賀信。攝影／記者陳政錄

2022兩岸企業家峰會年會20日在廈門登場，中共中央政治局常委王滬寧代表中共中央、中共總書記習近平致賀信。他指出，中國大陸將全面貫徹中共二十大精神，全面貫徹「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂和促進兩岸經濟文化交流合作。

本屆兩岸企業家峰會年會以「建構（陸稱構建）產業合作新模式 打造綠色數字新經濟」為主題，於20日在廈門國際會議中心舉行開幕式、主題演講和各產業合作推動小組交流，這是新冠疫情以來，和兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄上任後，首次率團赴陸線下參會和訪問。

兩岸企業家峰會陸方秘書長林軍在開幕式上，宣讀王滬寧致年會的賀信。王滬寧表示，兩岸企業家峰會成立以來，始終致力於促進兩岸企業界交流合作，積極展開產業對接，推動重大項目落地，為促進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展、維護台海和平穩定作出重要貢獻，成為最有影響力的兩岸經濟交流合作平台，成為兩岸同胞攜手壯大中華民族經濟、共圓「中國夢」的重要渠道。

王滬寧接著提到，中共二十大剛於十月召開，中國大陸將全面貫徹中共二十大精神，全面貫徹「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂，堅持促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，堅持團結廣大台灣同胞，共同推進「祖國統一」和民族復興進程。

王滬寧說，本次峰會主題抓住了大陸高質量發展的重要機遇，聚焦推動製造業高瑞化、智能化、綠色化發展等促進兩岸合作，必將為兩岸同胞交流合作注入新動力、開拓新空間、帶來新收穫。他喊話，希望兩岸企業家共同做推進「中國式現代化」的生力軍，為維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進「祖國統一」進程而持續奮鬥。

福建省委書記周祖翼在致詞時表示，福建將大力促進與台灣的經濟文化交流合作，加快建設海峽兩岸如何發展示範區，努力建設台胞台企登陸的第一家園。他說，福建將進一步推進與台灣產業融合發展，歡迎台灣龍頭企業、專精特新企業和廣大青年人才來圍繞電子訊息、生物科技、現代服務業等重點領域，共同推進產業轉型升級。

周祖翼也提到，福建將進一步幫助台企開拓市場，善用自貿試驗區等平台，並完善台胞在福建就業、創業、就醫、住房、養老等政策制度。

2022兩岸企業家峰會年會20日在廈門舉行，陸方出席代表包括兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、大陸國台辦副主任潘賢掌、福建省委書記周祖翼，台方代表包括兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、副理事長陳瑞隆、電電公會理事長李詩欽等。

2022兩岸企業家峰會年會在廈門召開。攝影／記者陳政錄
2022兩岸企業家峰會年會在廈門召開。攝影／記者陳政錄
福建省委書記周祖翼。攝影／記者陳政錄
福建省委書記周祖翼。攝影／記者陳政錄

中共二十大 九二共識 一中原則 台獨

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