陸前工信部長違紀 從輕發落

中共中紀委昨（19）日通報前工信部長肖亞慶「紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款」，鑑於肖亞慶可以在較短時間如實說明違紀違法事實，全額退繳違紀違法所得，對其從寬處理。決定給予肖亞慶開除黨籍，政務撤職處分，降為一級主任科員，並辦理退休。

大陸工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶今年7月底涉嫌違紀違法，被中央紀委國家監委審查調查。

中央紀委國家監委網昨天表示，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對工業和資訊化部原黨組書記、部長肖亞慶嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

通報稱，肖亞慶背棄初心使命，喪失政治意識和黨性原則，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款。

肖亞慶嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，並構成職務違法，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，應予嚴肅處理。

鑑於肖亞慶能在較短時間如實說明本人違紀違法事實，認錯悔錯，全額退繳違紀違法所得，按照懲前毖後、治病救人的原則，對其可予從寬處理。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予肖亞慶開除黨籍處分，由國家監委給予其政務撤職處分，降為一級主任科員，辦理退休手續。