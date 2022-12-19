習近平：我是一貫支持民營企業的，民企是我們自己人

中共中央經濟工作會議日前召開，人民日報披露中共總書記習近平在會上講話細節，針對「整治資本家」等傳聞，習近平說，「我是一貫支持民營企業的，也是在民營經濟比較發達的地方幹過來的；民營企業和民營企業家是我們自己人」。

大陸經濟陷入30多年來最低時期，中央經濟工作會議15、16日召開，提出要大力提振市場信心，推動經濟運行整體好轉。官方「人民日報」18日頭版披露習近平在會議上的講話細節，指出明年經濟工作要「練好內功、站穩腳跟」，關鍵是提振信心，同時力挺民企。

「人民日報」頭版披露中央經濟工作會議的細節，顯示會議公布的一些內容都出自習近平本人的講話。

針對「國進民退」、「整治資本家」等外界擔憂的傳聞，習近平指出：「必須亮明態度，毫不含糊，始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持『兩個毫不動搖』（毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）。」「黨的二十大報告鮮明提出『促進民營經濟發展壯大』，這是長久之策，不是權宜之計。」

曾在福建、浙江工作的習近平還說：「我是一貫支持民營企業的，也是在民營經濟比較發達的地方幹過來的。」

報導指，「（習近平）早在河北正定，『人才九條』廣納賢良。到了福建，晉江經驗影響深遠。再到浙江，支持民營企業茁壯成長。到中央工作後，2018年主持召開民營企業座談會，總書記專門強調：民營企業和民營企業家是我們自己人」。

報導說，回顧過去一年的經濟發展，習近平語重心長表示：「遇到的困難很多，有的困難是空前的，但是我們做到了。」「什麼時候沒有困難？一個一個過，年年過、年年好，中華民族五千多年來都是這樣。爬坡過坎，關鍵是提振信心。」他強調，「明年經濟運行有望總體回升。」「我們要堅定做好經濟工作的信心。」

習近平在會上再三強調「戰略自信」：「頂住壓力、練好內功、站穩腳跟，沒有跨不過去的坎。」

在大陸當前疫情防控進入新階段之際，習近平表示：「要統一思想、科學防控、提振信心，找到槓桿的平衡點，因時因勢優化疫情防控措施。」「相信曙光就在前面。」

新華社公布的會議側記披露，習近平在會上強調：「加強基層防疫能力建設，加強藥物和疫苗研發應用，保障好群眾的就醫用藥，重點抓好老年人和患基礎性疾病群體的防控，保健康、防重症」。

人民日報19日在頭版再發表評論員文章指，中央經濟工作會議強調，「明年要堅持穩字當頭、穩中求進」。穩的基調更加明確，進的要求更加積極，傳遞的信息十分豐富。