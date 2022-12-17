邱垂正：港人自由行正研議中 會全力推動
台港經濟文化合作策進會17日晚間舉辦「台港飲食文化嘉年華」活動，策進會董事長邱垂正指出，今年已舉辦104場港人適應活動，他也透露，港人來台自由行是政策目標，正在研議中，會全力推動。
邱垂正在致詞時表示，近年來香港情勢遭遇巨大變化，為了讓自己和家人能呼吸自由民主空氣，許多港人飄洋過海到台灣，追求理想的決心與毅力令人感動。
邱垂正提到，2020年6月，蔡英文總統以及行政院長蘇貞昌指示陸委會規劃香港人道援助方案，策進會也成立台港服務交流辦公室來落實。這幾年來不斷強化對港人人道援助工作，對移居到台灣的香港朋友加強照顧服務。一切努力不只是讓香港朋友能夠安身立命，也希望能夠安居樂業。
會後受訪時，邱垂正回應港人自由行進一步開放的問題。他指出，目前正在研議當中，這也是政策目標，「會來全力推動」。
關於港人來台是否可以加上「長期居留」選項？邱垂正則回應，現行制度就是居留跟定居，是否中間加上長期居留，「我們也不斷地在盤點，制度隨時在滾動」。他表示，未來有關香港民眾來台灣各種居留、定居安排，「都會做妥善的研議、適時推出」。
至於日前曾有香港移民台灣不順的消息傳出，邱垂正則指，每個移民都可以看做是不同的故事，除了跟主管機關保持密切的溝通之外，對於很多個案，策進會交流辦也經常跟當事人溝通，「也透過個案來解決」。而通案的部分，則會跟相關主管機關保持密切合作，將港人來台需要哪些要件、哪些標準，「希望能夠清楚一點，來協助他們」。
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