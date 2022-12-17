快訊

湊一個「好」字！ 徐佳瑩報喜：我剛剛又生了一個孩子

嚇阻柯建銘「追殺」 翟本喬提這人可當高虹安副手：更會查弊案

邱垂正：港人自由行正研議中 會全力推動

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
台港經濟文化合作策進會17日晚間舉辦「台港飲食文化嘉年華」活動，港星杜汶澤（左前二）、桃園市長鄭文燦（右前三）、策進會董事長邱垂正（右前四）等人進行合影。記者廖士鋒／攝影
台港經濟文化合作策進會17日晚間舉辦「台港飲食文化嘉年華」活動，港星杜汶澤（左前二）、桃園市長鄭文燦（右前三）、策進會董事長邱垂正（右前四）等人進行合影。記者廖士鋒／攝影

台港經濟文化合作策進會17日晚間舉辦「台港飲食文化嘉年華」活動，策進會董事長邱垂正指出，今年已舉辦104場港人適應活動，他也透露，港人來台自由行是政策目標，正在研議中，會全力推動。

邱垂正在致詞時表示，近年來香港情勢遭遇巨大變化，為了讓自己和家人能呼吸自由民主空氣，許多港人飄洋過海到台灣，追求理想的決心與毅力令人感動。

邱垂正提到，2020年6月，蔡英文總統以及行政院長蘇貞昌指示陸委會規劃香港人道援助方案，策進會也成立台港服務交流辦公室來落實。這幾年來不斷強化對港人人道援助工作，對移居到台灣的香港朋友加強照顧服務。一切努力不只是讓香港朋友能夠安身立命，也希望能夠安居樂業。

會後受訪時，邱垂正回應港人自由行進一步開放的問題。他指出，目前正在研議當中，這也是政策目標，「會來全力推動」。

關於港人來台是否可以加上「長期居留」選項？邱垂正則回應，現行制度就是居留跟定居，是否中間加上長期居留，「我們也不斷地在盤點，制度隨時在滾動」。他表示，未來有關香港民眾來台灣各種居留、定居安排，「都會做妥善的研議、適時推出」。

至於日前曾有香港移民台灣不順的消息傳出，邱垂正則指，每個移民都可以看做是不同的故事，除了跟主管機關保持密切的溝通之外，對於很多個案，策進會交流辦也經常跟當事人溝通，「也透過個案來解決」。而通案的部分，則會跟相關主管機關保持密切合作，將港人來台需要哪些要件、哪些標準，「希望能夠清楚一點，來協助他們」。

台港經濟文化合作策進會17日晚間舉辦「台港飲食文化嘉年華」活動，策進會董事長邱垂正上台致詞，表示希望來台港人能夠安居樂業。（記者廖士鋒／攝影）
台港經濟文化合作策進會17日晚間舉辦「台港飲食文化嘉年華」活動，策進會董事長邱垂正上台致詞，表示希望來台港人能夠安居樂業。（記者廖士鋒／攝影）

香港 邱垂正 移民

延伸閱讀

李梅樹120歲藝術紀念展今開幕 蘇貞昌：致力保存台灣國寶

民進黨敗選後蔡英文蘇貞昌首度同台 天冷互動更冷

影／是否內閣改組? 蘇貞昌：挑擔的人沒法說話

選罷法黑金槍毒條款「夾帶中介法」？ 蘇貞昌：符合國人期待

相關新聞

陸學者黃仁偉：中美在台灣問題上存在「烏克蘭陷阱」

俄烏衝突成為一隻影響中美和國際關係的「黑天鵝」，復旦大學一帶一路全球治理研究院常務副院長黃仁偉17日進一步重提「今日烏克...

日本發布新版安保戰略三文件 陸使館提嚴正交涉

日本政府16日發布新版安保戰略三文件，將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，大陸駐日本大使館隨即發布新聞稿，指稱有關說...

前國台辦副主任王在希：統一後台灣民眾將享四大好處

中共黨媒《環球時報》17日舉辦年會，前大陸國台辦副主任、前海協會副會長王在希表示，兩岸統一將給台灣民眾帶來四大好處：長治...

邱垂正：港人自由行正研議中 會全力推動

台港經濟文化合作策進會17日晚間舉辦「台港飲食文化嘉年華」活動，策進會董事長邱垂正指出，今年已舉辦104場港人適應活動，...

談敗選？鄭文燦提世界盃：最強球隊有時輸 下次贏就好

這次的九合一選舉，民進黨在桃園等多個縣市慘敗，而桃園市長鄭文燦則在出席活動時提到民主挑戰，則以世界盃為喻，稱「最強的球隊...

中共中聯部前官員：需警惕俄烏衝突長期化、擴大化

俄烏衝突至今已將近十個月，中共中央對外聯絡部（中聯部）前副部長周力17日，以八方面概括俄烏衝突呈現的特徵，並指要尤其要警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。