邱垂正：港人自由行正研議中 會全力推動

台港經濟文化合作策進會17日晚間舉辦「台港飲食文化嘉年華」活動，策進會董事長邱垂正指出，今年已舉辦104場港人適應活動，他也透露，港人來台自由行是政策目標，正在研議中，會全力推動。

邱垂正在致詞時表示，近年來香港情勢遭遇巨大變化，為了讓自己和家人能呼吸自由民主空氣，許多港人飄洋過海到台灣，追求理想的決心與毅力令人感動。

邱垂正提到，2020年6月，蔡英文總統以及行政院長蘇貞昌指示陸委會規劃香港人道援助方案，策進會也成立台港服務交流辦公室來落實。這幾年來不斷強化對港人人道援助工作，對移居到台灣的香港朋友加強照顧服務。一切努力不只是讓香港朋友能夠安身立命，也希望能夠安居樂業。

會後受訪時，邱垂正回應港人自由行進一步開放的問題。他指出，目前正在研議當中，這也是政策目標，「會來全力推動」。

關於港人來台是否可以加上「長期居留」選項？邱垂正則回應，現行制度就是居留跟定居，是否中間加上長期居留，「我們也不斷地在盤點，制度隨時在滾動」。他表示，未來有關香港民眾來台灣各種居留、定居安排，「都會做妥善的研議、適時推出」。