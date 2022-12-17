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談敗選？鄭文燦提世界盃：最強球隊有時輸 下次贏就好

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
桃園市長鄭文燦17日晚間提到世界盃，疑似是回應民進黨敗選。記者廖士鋒／攝影
桃園市長鄭文燦17日晚間提到世界盃，疑似是回應民進黨敗選。記者廖士鋒／攝影

這次的九合一選舉，民進黨在桃園等多個縣市慘敗，而桃園市長鄭文燦則在出席活動時提到民主挑戰，則以世界盃為喻，稱「最強的球隊有時候會輸掉，下次再贏回來就好」。

身兼民進黨2022年大選檢討小組召集人的鄭文燦，17日晚間以中華港澳之友協會會長身分出席策進會「台港飲食文化嘉年華」活動時，做出上述表示。

鄭文燦提到，可以預見未來10年，「台港人」會成為台灣社會的風景，也會成為台灣社會另外一種進步的動力。他指出，香港人非常具有競爭的適應力，台灣人具有多元的包容特質，從飲食文化就可以看得出來。

對於協會的意義，他則希望促進台港交流，特別是要支持香港民主自由跟人權。而鄭文燦話鋒一轉，旋即提到，「台灣也歷經很多民主挑戰，不過就像世界盃一樣，最強的球隊有時候會輸掉，下次再贏回來就好」，疑似是針對敗選的回應。

鄭文燦擔任民進黨2022年大選檢討小組召集人後，日前曾公開表示民進黨兩岸論述需要調整。他指出，讓大家了解蔡英文總統執政是追求兩岸的和平穩定，「我們不會因為壓力而屈服，也不會因為很多的國家支持我們而冒進，民進黨會在這樣的架構下，讓選民能夠提高對我們執政的信賴度」。

民進黨 鄭文燦 桃園市長

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