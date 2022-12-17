中共中聯部前官員：需警惕俄烏衝突長期化、擴大化

俄烏衝突至今已將近十個月，中共中央對外聯絡部（中聯部）前副部長周力17日，以八方面概括俄烏衝突呈現的特徵，並指要尤其要警惕俄烏衝突長期化、擴大化。

中共黨媒《環球時報》17日舉辦年會，因北京疫情，採以線上視訊連線為主方式舉行。

周力對今年2月24日俄羅斯對烏克蘭採取特別軍事行動以來，初步概括八方面特徵：第一，俄軍在向烏克蘭東南部地區推進的同時，遇到烏克蘭軍隊以及僱傭軍的頑強抵抗。第二，俄方原定的在烏克蘭實施去軍事化、去納粹化和實施中立化三個目標，現在還沒有實現。

第三，戰場形勢依然十分嚴峻，雙方各方面的損失，主要是軍事損失、經濟損失都很大。第四，烏克蘭有4,000多萬人口，將近1,000萬成為俄羅斯和歐洲多國的難民，人道主義形勢嚴峻。第五，美歐對俄羅斯進行嚴厲制裁，同時不斷向烏克蘭境內輸送大量的先進武器彈藥，支持烏克蘭與俄羅斯戰到底。

第六，聯合國安理會多次開會討論解決辦法，沒有取得明顯進展。第七，目前還看不到停火談判的跡象。第八，各方立場完全不同，甚至對立。

周力認為，接下來解決俄烏問題的鑰匙在美國和歐洲手中，但迄今為止，美歐沒有做出實質性的努力，甚至是反向發力。因此，他說，「現在尤其要警惕俄烏衝突長期化、擴大化，如果這個趨勢繼續下去，不僅給烏克蘭、俄羅斯、整個歐洲，甚至給全世界都將帶來巨大的影響和損失。」

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，現在各方打的意願還是很強，談的意願不足。在此之下，他認為，恐怕接下來會有一波戰爭的升級，原因是，一方面美國會提供更多的先進武器系統，不管是明還是暗，第二，烏克蘭會加大反攻力度，包括更多地打擊俄羅斯境內目標，特別是利用無人機，第三，俄羅斯也改變打法了，更多地攻擊烏克蘭的民用目標，甚至包括一些政治目標。

吳心伯預估，接下來，2024年是關鍵的一個節點，因為俄羅斯有總統選舉，美國也有大選，這些政治因素決定了在烏克蘭問題上可能會有一個比較明確的解決方案。但在此之前，他說，俄烏問題很可能是沒有明確解決方案的狀態，或者是打打談談，或者暫時技術上的停火，但是不可能達成政治上的解決方案。