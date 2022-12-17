聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉倫見秦剛 期待與陸接觸

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸駐美大使秦剛（左）15日與美國財長葉倫會面。（圖／取自大陸駐美使館官網）
大陸駐美大使秦剛（左）15日與美國財長葉倫會面。（圖／取自大陸駐美使館官網）

中共駐美大使秦剛十五日與美國財政部長葉倫會面，雙方同意繼續保持交往，加強宏觀政策協調。葉倫並表示期待未來與中國大陸的接觸。

據中共駐美大使館官網消息，秦剛十五日與葉倫的會面，雙方就落實中美元首峇里島會晤重要共識以及共同關心的雙邊和多邊經濟財金問題，深入交換意見。雙方同意繼續保持交往，加強宏觀經濟政策協調及在雙邊經貿問題上的溝通，促進共同應對全球性挑戰，推動中美關係健康穩定發展。

美國財政部官網也發布這次會面的訊息。美方表示，雙方就全球宏觀經濟和金融形勢交換了意見，作為保持溝通、共同應對跨國挑戰的一部分。葉倫並表示，她期待著與中國大陸未來的接觸。

彭博社日前報導，葉倫於八日參觀美國鑄幣局印刷廠時公開表示，她對訪問中國大陸持開放態度，期待與北京方面進行「比過去一、兩年更加深入的互動」，但目前還沒有具體計畫。但她提到，如果能與中共官員會面，將會討論債務減免議題。

葉倫 美國

延伸閱讀

IMF：中國大陸同意組建全球主權債務「圓桌論壇」

中美博弈 秦剛：不應讓政治因素影響民眾過更好生活

兩國關係將緩解？葉倫想訪華：深化美中經濟接觸

葉倫：對訪中持開放態度 尋求加深美中經濟往來

相關新聞

葉倫見秦剛 期待與陸接觸

中共駐美大使秦剛十五日與美國財政部長葉倫會面，雙方同意繼續保持交往，加強宏觀政策協調。葉倫並表示期待未來與中國大陸的接觸...

習近平中東行想崩解美元霸權 全看這招靈不靈

大陸國家主席習近平近日到訪中東，出席首屆「中國–海合會峰會」以及首屆「中國－阿拉伯國家峰會」，期間發布了宣言與聯合聲明、確認許多具體領域的合作。這是中國大陸首度與中東國家舉行多邊峰會，由於中東在能源及地緣政治上的重要性，受到國際社會高度關注。

日新版安保戰略　中共駐日使館：已提嚴正交涉

日本今日通過新版「國家安全保障戰略」等安保三文件，點名中國大陸是日本「迄今最大戰略挑戰」。中共駐日使館發言人16日晚間對...

中國大規模採集人民的虹膜掃描 專家：恐強化監視維穩

加拿大多倫多大學蒙克國際研究中心旗下的「公民實驗室」（The Citizen Lab）週三（12月14日）發佈一份新報告指出，證據顯示，中國警方正在青海省推動大規模採集當地人民的虹膜掃...

全球首枚液氧甲烷運載火箭 陸製「朱雀二號」發射失敗

大陸近年積極推動民營火箭商開發商業運載火箭，在燃料等技術層面也有不少新嘗試，而近日發射、原定成為全球首枚液氧甲烷運載火箭...

美「實體清單」新列36家陸企機構 陸商務部：立即停止

美國商務部近日將25家陸企從「未經驗證清單」中移出，同時又新增36家陸企列為出口管制「實體清單」，對此大陸商務部表達堅決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。