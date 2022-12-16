全球首枚液氧甲烷運載火箭 陸製「朱雀二號」發射失敗

大陸近年積極推動民營火箭商開發商業運載火箭，在燃料等技術層面也有不少新嘗試，而近日發射、原定成為全球首枚液氧甲烷運載火箭「朱雀二號」則面臨失敗，研發商藍箭航天表示，具體原因正在進一步分析排查。

據藍箭航天消息，12月14日16時30分，在酒泉衛星發射中心執行朱雀二號民營商業新型運載火箭首次飛行試驗任務。火箭一級、二級主機飛行正常，二級游機工作異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。

而朱雀二號遙二運載火箭，為兩級低溫液體運載火箭，從2017年9月開始研發，箭體直徑為3.35公尺，火箭總長49.5公尺，起飛質量219噸，起飛推力268噸。火箭一級採用4台「天鵲」80噸液氧甲烷發動機並聯；火箭二級發動機採用單台「天鵲」80噸液氧甲烷發動機和「天鵲」10噸級游動液氧甲烷發動機，主機構型與一級發動機單機相同。

陸媒IT之家指出，「朱雀二號」是中國大陸第一型液氧甲烷運載火箭，推力水平僅次於SpaceX的「猛禽」和藍色起源（Blue Origin）的「BE-4」。文章強調，雖然失利，但是「朱雀二號」仍成為全球首型實現軌道飛行的液氧甲烷運載火箭，也是中國大陸商業航太首次液體火箭發射。IT之家並指出，本次發射是本年度中國大陸第 60 次航太發射，也是民營公司首枚液發火箭嘗試入軌。

公開資料顯示，中國大陸民營火箭商首度成功發射進入商業軌道的運載火箭，是2019年7月25日的「雙曲線一號遙一長安歐尚號運載火箭」，它由北京星際榮耀空間科技有限公司研發，全長20公尺，直徑1.4公尺。

此後仍有民營火箭商接續成功發射運載火箭，如「星河動力」研發的「谷神星一號」，分別於2020、2021年兩度成功發射。而藍箭航天的朱雀一號、朱雀二號則兩度失利，另外有規劃發射任務的民營公司還有「翎客航天」、「深藍航天」、「天兵科技」、「凌空天行」、「東方空間」等。