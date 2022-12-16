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美「實體清單」新列36家陸企機構 陸商務部：立即停止

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸AI公司寒武紀，旗下多家企業遭到美國商務部列為實體清單。（新華社）
大陸AI公司寒武紀，旗下多家企業遭到美國商務部列為實體清單。（新華社）

美國商務部近日將25家陸企從「未經驗證清單」中移出，同時又新增36家陸企列為出口管制「實體清單」，對此大陸商務部表達堅決反對，並呼籲美國「立即停止錯誤作法」。

大陸商務部16日以「發言人答記者問」方式，針對美國商務部的公告做出回應。回應稱，美方第一個公告將25家陸企移出「未經驗證清單中」，「中方對此表示歡迎，這表明，雙方是可以在相互尊重基礎上通過溝通解決具體關切的」。

但針對美方第二個公告則表達堅決反對。大陸商務部批評美方：「不顧中美兩國業界的強烈呼聲，泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，動用國家力量擴大打擊中國企業和機構，這是典型的市場扭曲和經濟霸凌做法」。

商務部並批評美方，頻繁將大陸企業列入「實體清單」的做法，干擾雙方企業間的正常經貿往來合作，違背市場規律，破壞市場規則和國際經貿秩序，影響全球產業鏈供應鏈穩定，損害全球和平發展利益。「這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界」。

大陸商務部呼籲美方，「立即停止錯誤做法，回到維護以世界貿易組織為主的多邊貿易體制規則的正確道路上來」。同時，也表示，針對美方的行為，「將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法正當權益」。

據美國商務部15日公布的消息，將36家陸企與機構列為實體清單，旨在限制中國大陸設法獲得與利用AI等美國先進技術，供共軍進行現代化及侵害人權所用。

據路透消息，36家陸企，包含半導體製造廠長江存儲科技（YMTC）、AI技術公司「寒武紀科技」等，其中光是寒武紀為名相關公司即達到10家之多，長江存儲科技也有2間企業入選，包含其在日本的子公司。報導也稱，長江存儲之所以被列入，是因為擔心它可能會將美國技術轉移到此前已被列入實體清單的華為和海康威視手中。

美國 大陸商務部 AI

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