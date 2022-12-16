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港媒：共軍對台量身訂做精準彈頭 誤差半徑不到1公尺

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
港媒引述接近共軍消息人士指出，對台的飛彈誤差半徑都在1公尺以下。圖為共軍東部戰區8月4日下午釋出發射東風飛彈影片。（圖／翻攝自央視軍事）
港媒引述接近共軍消息人士指出，對台的飛彈誤差半徑都在1公尺以下。圖為共軍東部戰區8月4日下午釋出發射東風飛彈影片。（圖／翻攝自央視軍事）

因應共軍威脅，我空軍近期編列預算，計畫在台中清泉崗基地蓋36座抗炸機堡，但港媒援引專家分析稱，共軍已開發能夠穿透任何加固基地的飛彈，這是徒勞無功的。且共軍消息人士指出，大陸針對台灣量身訂做精準彈頭，誤差1公尺以下。

南華早報15日引述一位接近共軍的消息人士說法稱，目前共軍已經開發一系列具有不同打擊能力的短程非彈和多管火箭系統，目標是台灣的軍隊和政府大樓，且所有彈頭的誤差半徑，都在1公尺以下。該消息人士並稱，這些飛彈配備了專為精確打擊而量身定做的特定彈頭。

報導還引述加拿大軍事雜誌「漢和防務評論」（Kanwa Asian Defence ）總編平可夫（Andrei Chang）說法稱，台灣為戰機建造堅固機庫的計劃可能是徒勞的，因為共軍已經開發出能夠穿透任何加固飛機基地的短程制導導彈

平可夫以東風12飛彈為例，指出重達四噸的飛彈可以配備「燃料空氣彈頭」，利用周圍空氣中的氧氣產生高溫爆炸，徹底摧毀目標。

國軍海軍官校前教官呂禮詩則表示，專家們根據共軍東風16短程飛彈的作戰能力評估了設計的3,300磅反彈能力，該飛彈每枚可以攜帶1噸有效載荷，打擊範圍在800公里到1,000公里之間。呂指出，一旦台灣發生突發事件，台灣所有的空軍基地都不堪一擊。但與之前的設計相比，新機庫至少可以更好地保護戰鬥機，增加共軍的打擊難度。

此前在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣後，共軍對台進行大規模軍演，上演第四次台海危機，共發射11枚東風系列飛彈以及組織遠火（遠程火箭）射擊，甚至有飛彈飛越台灣上空。當時共軍的火箭軍專家邵永靈解讀，是次演習證實了共軍遠火技術已經突破射程到500公里大關，且精準度也大幅提高，她認為共軍對台已不需東風系列飛彈。

共軍並未公布8月對台演習的飛彈彈種，不過官媒環球時報旗下「梳密院十號」當時表示，「外界普遍認為，解放軍用於台海方向的彈道彈包括東風-11、東風-15、東風-16、東風-21系列彈道導彈和剛曝光發射畫面的東風-17高超音速導彈」。

大陸軍事專家宋忠平則說，有四款東風系列飛彈參演，除了東風17高超音速飛彈，還有東風-11，東風-15B以及東風-16。

共軍 飛彈 導彈

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