小三通重啟 春節前有答案

外界關注小三通能否恢復，卻出現政府內部不同調情況。國安會秘書長顧立雄昨天在立法院證實，對岸應該也會希望重啟小三通，陸委會的綜合評估結果會在農曆年前有結果；但行政院卻態度保守指出，中國大陸疫情變化難測，且資訊不透明，若沒有配套防範措施會衝擊國人健康。

顧立雄昨天在立法院備詢時，做出三點說明，首先，蔡英文總統在國慶談話中已提及，兩岸人民之間的交流必須是健康、有序；第二點，陸委會已經在積極進行評估當中，相信會在不久的未來會有結果；第三點，兩岸航運主管部門要相互溝通，要如何健康有序開放，正在綜合審慎評估當中。

行政院發言人羅秉成說，行政院長蘇貞昌於行政院會指示，過年將至，春節是國人返鄉過節的重要節日，尤其是金門、馬祖地區，政府會盡量給予協助；不過中國大陸疫情變化難測，且資訊不透明，若沒有配套防範措施會衝擊國人健康，政府會緊盯大陸疫情變化，並請衛福部、陸委會妥善評估相關方案。

陸委會主委邱太三指出，正嚴密監控大陸疫情，若情況許可，將在春節前第一階段人道部分復航。陸委會副主委兼發言人邱垂正則表示，政府會在疫情可控情況下與金馬地方政府合作，適時推動小三通復航，重要節日啟動客運航班是可能作法，但目前尚未定案。