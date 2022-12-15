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陸駐法大使：美國強迫台積電轉移，「完全是強盜行徑」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸駐法國大使盧沙野。（取自大陸駐法國大使館官網）
大陸駐法國大使盧沙野。（取自大陸駐法國大使館官網）

台積電美國亞利桑那州新廠本月6日舉行首部機台進廠典禮，美國總統拜登親自出席。但對於台積電赴美投資，中國大陸駐法國大使盧沙野表示，台灣方面並不想轉移，是美國強迫台積電向美轉移，「這完全是強盜行徑」。

盧沙野是中國大陸的「外交戰狼」代表人物之一，今年8月他在接受法國電視台專訪時還曾表示，統一後要對台灣民眾進行「再教育」，引發軒然大波。

盧沙野7日應邀出席法國外交記者協會晚餐交流會，並回答媒體相關提問。大陸駐法國大使館官網當地時間14日公布長達萬餘字的問答實錄。

根據這份實錄，針對台積電赴美投資，盧沙野說，「美國強迫台積電向美轉移，這完全是強盜行徑。台灣方面並不想轉移，因為美國的人力和原料成本遠高於台灣。」

「我認為（台積電）美國工廠將不具備競爭力，因為其產品售價將高於其他地方。一方面台灣仍保留工廠，另一方面中國也加快了追趕的步伐。中國沒有高端光刻機，無法生產7奈米以下的高端芯片，這也是因為美國人阻攔荷蘭賣給我們，這不就是強盜嗎？」

在被問到，關於台灣問題，在中美元首公報中所說的「紅線」究竟是什麼？盧沙野表示，美國和西方國家不應該插手台灣事務，這是中國內政，同時也涉及中方核心利益，「我們的紅線就是台灣不能獨立」。

對於統一台灣的期限設在何時？盧沙野強調，「沒有期限，但我們的立場就是使用一切手段阻止台灣獨立。」

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