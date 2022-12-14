伊朗抗議後胡春華會伊總統 強調支持伊朗領土完整

大陸國家主席習近平上周訪問中東，出席「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」並發布一份聯合聲明後，伊朗召見中共大使抗議聲明涉及北京支持阿拉伯聯合大公國在部分伊朗爭議領土的立場。大陸副總理胡春華旋即到訪伊朗，他強調大陸「同伊朗發展全面戰略夥伴關係的決心不會動搖，堅定支持伊方反對外部干涉，維護國家主權、領土完整和民族尊嚴」。

據新華社消息，伊朗總統萊希當地時間13日在德黑蘭接見胡春華。胡春華做出上述表態，且強調大陸「從戰略高度看待中伊關係」，願推動兩國務實合作不斷取得新進展。

萊希則表示，無論國際和地區形勢如何變化，伊方都將堅定深化兩國全面戰略夥伴關係。「伊方始終是中國值得信賴的夥伴，願同中方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，不斷推進全方位合作」。

習近平九日出席首屆「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」，並發表峰會聯合聲明。聲明提及雙方領導人「支持一切和平努力，包括阿拉伯聯合大公國旨在根據國際法準則進行雙邊談判以和平解決『三島』（大通布、小通布、阿布穆薩）問題的倡議和努力，從而根據國際法理解決該問題」。

聲明發布後，伊朗反應強烈。據德國之聲報導，伊朗外交部發言人科納尼十一日表示，「伊朗認為對這些島嶼的任何要求都是破壞穩定的因素，是對其內部事務和領土的干涉，並予以強烈譴責」。

他還指出，伊朗外交部官員和中共駐伊朗大使常華已舉行會議，伊朗方面對「將伊朗的領土完整問題納入聲明」表達強烈不滿，強調三個伊朗島嶼「從來沒有也永遠不會成為與任何其他國家談判的對象」。

公開資料顯示，上述三島位於荷姆茲海峽要道上，是伊阿雙方的爭議領土，且自一九七一年後一直由伊朗控制，並有數千居民定居在最大的阿布穆薩島上。