美擬將中企列貿易黑名單 陸外交部：赤裸裸科技霸凌

英媒報導，美方計劃將30多家中企列入貿易黑名單，這些公司將無法購買某些美國零組件，且在獲得美國政府的特別出口許可證前，也無法從美國供應商那裡獲得技術。對此，大陸外交部發言人汪文斌14日在外交部記者會上表示，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對他國企業採取歧視性不公平做法，將科技問題政治化、武器化，「是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌行徑。」

汪文斌指出，美方做法嚴重損害中美企業間的正常經貿往來合作，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈、供應鏈穩定，這不利於中美兩國，也不利於世界。中方將堅決維護中國企業和機構的合法權益。

另一方面，也有消息指出美國國會議員已出台法案，試圖將華為等外國公司排除在美國的財政系統之外。汪文斌指出，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國企業。美方破壞國際規則，也將反噬自身，最終將搬起石頭砸自己的腳。

近日，為表達反擊，大陸商務部相關負責人12日表示，中國將美國對華晶片等產品的出口管制措施訴諸世貿組織爭端解決機制。

英媒《金融時報》報導，知情人士透露，美國計劃最快本周把大陸存儲晶片大廠長江存儲 (YMTC) 和另外35家企業納入貿易黑名單，使這些企業無法採購美國的零組件。而美方在10月7日已對中方擴大出口管制，限制先進晶片及製造設備出口到中國，當時長江存儲等企業就已遭美國列入「未經核實清單」(unverified list)，美方設下60天時間，讓這些企業有時間遵循美國有關進行終端用戶審查的要求，再決定是否納入實體清單。