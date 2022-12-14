李家超：港府將就香港國歌搜索一事繼續與Google交涉

（德國之聲中文網）香港特首李家超本周二（12月13日）出席行政會議前表示，會再度去信搜索引擎公司Google，要求在搜索中國國歌的時候確保《義勇軍進行曲》處於置頂的位置。

此前在亞洲七人橄欖球賽等有香港選手參加的國際賽事當中，接連發生播錯國歌及顯示錯誤國歌歌名等事件。賽事主辦方表示通過Google搜索香港國歌得出的結果是《願榮光歸香港》。

Google公司沒有立刻對美聯社的問詢做出回應。

香港保安局局長鄧炳強11日表示，港府此前就曾向Google提出交涉，但對方以無法控制算法為由表示拒絕。

香港特首李家超強調，國歌代表國家的尊嚴，確保國歌正確播放是對國家和人民的尊重。他指出，將正確中國國歌置頂，Google在技術上完全可以做到，正如向Google投放廣告可以調動搜尋次序。他又留意到Google曾經依從歐洲法庭裁決，移除不正確的個人資料及違反法例的兒童色情刊物等。他認為，一個負責任的機構必須認真處理，港府會繼續與Google交涉。

《願榮光歸香港》是一首由2019年香港反對逃犯條例修訂草案運動參與者創作並廣為傳唱的抗爭歌曲。一些抗爭者表示，這首歌給他們帶來一種聽到國歌時的感受，一種對家園的集體自豪感，甚至稱之為香港「國歌」。香港國安法版本實施後，《願榮光歸香港》普遍被看作為禁歌。

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