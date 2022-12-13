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傳大陸未來5年將斥資人民幣1兆元 扶植半導體產業

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據路透社13日報導，中國大陸正制定一項規模逾人民幣1兆元的半導體產業支援計劃，以扶植其國內半導體產業。(新華網)
據路透社13日報導，中國大陸正制定一項規模逾人民幣1兆元的半導體產業支援計劃，以扶植其國內半導體產業。(新華網)

據路透社13日報導，中國大陸正制定一項規模逾人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）的半導體產業支援計劃，以扶植其國內半導體產業，希望達到自給自足目標，且對抗美國晶片出口管制等打壓。該計劃將於未來5年內推出，最快會在明年首季。

報導引述多名消息人士指，計劃主要以補貼、稅收抵免的形式，目的是促進大陸國內晶片生產和研究活動，大部分扶持資金將用於補貼企業採購大陸國內晶片設備，百分比可達到20％。另還會加大對企業建設、擴建或現代化製造、組裝等方面的支持。

路透報導指出，受益者將是該行業的大陸國有和民營企業，特別是大型半導體設備公司，如北方華創科技集團、中微半導體和芯源微電子。消息傳出後，香港上市的中資晶片股開始大幅走高。中芯國際13日收盤上漲9.65％，華虹半導體飆升17.42％。

美國商務部10月初宣布限制向28家中國公司提供用於生產超級電腦和半導體的產品及技術。中方12日已就美國祭出晶片和其他產品出口管制訴諸世界貿易組織爭端解決機制。

大陸外交部發言人汪文斌13日表示，美國濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。

汪文斌稱，近年來美方一再濫用國家安全藉口，干擾國際貿易正常開展，受到國際社會普遍反對。近日世貿組織裁定，美國2018年以國家安全為由，對部分世貿成員的鋼鋁產品選擇性加徵關稅，違反世貿規則，並駁回了美國援引世貿組織安全例外條款進行的抗辯。

汪文斌強調，事實證明，安全例外條款不是單邊主義、保護主義的避風港，各國應當站出來，不能再對華盛頓的單邊主義、保護主義聽之任之，這事關全球貿易體系穩定，更是國際道義所在。

半導體 美國 汪文斌

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