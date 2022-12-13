「白紙運動」是否為習近平第三任期帶來新挑戰？

（德國之聲中文網）在「白紙運動」在中國遍地開花逾兩週後，中國整體的防疫措施出現大幅度的調整。繼上週取消了一系列嚴格的防疫措施後，中國政府週一（12月12日）宣布，可以精準查詢個人國內和國際過去14天內行程的「通信行程卡」服務將於13日0時起正式下線。

中國官媒《新京報》12日發表評論稱，適時取消「行程卡」，是「貫徹落實中央進一步改善疫情防控措施的必要之舉」。但也同時指出，必須做好數據「善後」處理。中國媒體財新網報導，「通信行程卡」服務下線後，相關用戶數據都會被徹底刪除，以杜絕數據安全風險。

此舉再次顯示，中國政府正嘗試迅速脫離實施近三年的清零政策，而這個發展也被不少觀察人士視為「白紙運動」示威者的勝利。自從中國國家主席習近平10月在二十大後取得史前無例的第三任期以來，中國各地群眾發起的示威為他的政權帶來意想不到的挑戰。

耶魯大學法學院蔡元培中國中心的研究員Yangyang Cheng告訴德國之聲：「中國各地的示威行動是導致中國政府近日改變官方論述和政策的因素，但即便如此，『清零政策』從經濟與社會層面來看，都是無法延續的。這個政策在政府與人民之間，以及中國政府本身不同級別與機構之間，都引起相當大的摩擦。」

她補充道：「由於『清零政策』不可能永遠持續下去，所以中國政府意識到他們需要一個出口，而這場示威行動某種程度上來說，為中國政府提供了一個藉口。」

Yangyang Cheng指出，中國政府放寬防疫措施的舉動，不僅可化解公眾的憤怒，也讓中國政府有能力把新冠疫情歸咎於示威者，而非將接下來中國恐面臨的大量新增確診案例，歸咎於政府的政策。

其他專家則認為，雖然「白紙運動」影響了習近平的聲望，但對他的權力卻沒造成太多影響。台灣國立政治大學東亞所特聘教授王信賢向德國之聲表示：「我覺得這一場示威下來，民眾對政府的信任是下降的，但這種對政府信任的下降，離集體行動之間還有一段距離。想透過集體行動去引發中國進一步的政治穩定，中間還有很多政治鏈條。」

王信賢指出，民眾雖然對政府不滿，但沒有更好的選擇，而中國政府又有在適度回應社會的不滿。他表示：「這次的示威運動，讓中共順水推舟，直接下去做。但在這個過程中有喊『反黨』或『反習近平』的人，我認為中共會秋後算帳。」

一場瞄準中央政府的示威行動

部分專家認為，「白紙運動」是1989年六四學運以來，中國境內規模最大的示威行動。澳大利亞國立大學政治學家宋文迪告訴德國之聲：「這是過去十多年來，我們在中國目睹最重要的抗議事件。這是十幾年來，第一次出現一個全國層級的因素來觸發示威行動，而這個因素便是『清零政策』。這個政策的影響跨越了地區、階級與種族的界線。它足以聯合各地的示威行動，並把示威行動融合成一個更大的運動。」

政治大學的王信賢則認為，雖然以前中國很多抗爭都是針對地方政府，但這次的行動是直衝中央，因為民眾知道防疫政策的相關指令來自習近平與中國中央政府。他向德國之聲表示：「過去中國社會抗爭有很多特色，每個地方層級都是一道防火牆。但這個防火牆現在全部不見，這也凸顯出未來習近平會遇到一個很嚴重的問題，那就是他缺乏防火牆。」

王信賢補充道，因為中國太大，所以中國統治者都需要防火牆。他說：「若統治者權力過於集中，又沒有防火牆幫忙擋掉一些事情，其實會直衝中央或最高領導人。我覺得以後這種事情還是會常常出現。」

此外，過去中國很多抗爭都是圍繞社會經濟議題，現在變成後物質主義的議題。王信賢說：「有人開始喊『共產黨下台』，要真自由或民主，這類都是屬於政治意識。兩者不同的地方是，經濟社會議題比較好解決，因為可能用錢就可以解決。但在自由、民主或人權的議題上，其實很難，因為議題有擴張性。」

國立澳大利亞大學的宋文迪表示，中國示威者透過各種形式的示威來展現更高的政治智慧。他說：「中國群眾在示威過程中展現了強烈的政治自保本能，這也讓整個運動成為一個自我封閉的集體政治行動。他們盡可能不暴露自己的弱點，讓政府有機會孤立特定示威者。」

缺乏跨區域的動員

雖然「白紙運動」有不少與過往中國社會運動不同之處，但王信賢與宋文迪都認為，「白紙運動」的效果仍有局限。王信賢向德國之聲表示：「這個運動沒有串連與組織性，要各個擊破很容易，因為社會力量太弱。我們也不該低估共產黨維穩的能力，像這次政法委出來講話後，各地的壓制力量開始增強，再加上它透過媒體專注江澤民去世的事，所以包含微博與抖音，所有的熱搜都變成江澤民。中共非常會善用這種東西。」

宋文迪則說，雖然中國的示威者在運動過程中，顯示了他們的協調能力，但他們並沒有通過「白紙運動」顯示他們的動員能力。他表示：「雖然有幾個城市出現了自發的抗議活動，但整個運動並沒有出現跨區域動員的跡像。這就是為什麼這些抗議活動是具有重要政治能量的重大政治抗議活動，但它們還沒有真正成為一個政治運動。」

在經歷「白紙運動」後，宋文迪認為中國當局可能會找到一種方法來加強他們未來阻止類似抗議活動發生的能力。他說：「他們會從修復社會管理體制的公信力開始著手。但透過這次行動，示威者可能取得的成果是，未來類似的政治示威行動或許會更容易一些。這次的示威行動取得了類似『破窗效應』的效果，這意味著示威活動不一定會招致重大懲罰。」

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