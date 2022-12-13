胡錫進：中印兩軍若「交火」將是嚴重的定性

中印邊境部隊在印度阿魯納恰爾邦（大陸稱藏南地區）發生「交火」衝突，數名印度士兵及中國士兵在衝突中受傷，無人死亡。大陸媒體人胡錫進表示，如果最終確認是「兩軍交火」，將是一次嚴重的定性。

環球時報前總編輯胡錫進表示，中印邊防部隊近年雖然多次摩擦，但一直保持不相互開火的界限。2020年6月加勒萬河谷衝突導致雙方軍人死亡，印軍死亡人數多達20名，但雙方軍隊那次也只是「械鬥」。

據俄媒報導說，這次至少有6名印度士兵受傷，如果這次兩國軍隊都有開火，而且雙方正式確認「兩軍交火」，將是一次嚴重的定性。目前只是印媒援引消息人士的說法，印方的態度仍比較模糊，接下來要看中印兩國官方如何正式表態。

胡錫進稱，按媒體報導，中印雙方衝突發生在9日，到今天已經過去3天，這期間中印官方都未公開證實上述消息並且表態，如果報導大體屬實的話，表明中印政府和兩軍都希望控制事件的影響，不讓它發酵，雙方有可能在商討如何處理此事。

他說，據印媒最新報導稱，事件發生後，中印在該地區的軍事指揮官舉行了一次會談，根據「恢復和平與安寧」的主題討論這一問題。

胡錫進表示，以往中印發生邊境摩擦，大多是印度方面先說出來，比如洞朗危機和加勒萬河谷衝突，都是印方先釋放到媒體上。但是以往的幾次危機沒有給印方帶來任何便宜，印方已充分瞭解了中國在邊界問題上的堅定立場，它擔心真的成了美國牽制中國的戰略工具，因此近來印方也在就邊界問題降溫。中印雙方今年7月就西段邊境摩擦地區兩軍脫離接觸達成重要協定。

另據俄羅斯衛星通訊社12日引述印度防務新聞報導，印度軍隊已在拉達克部署新型無人機監控印中邊境。2支無人機分隊被部署在喜馬拉雅山脈印度錫金邦和拉達克東部的實際控制線沿線。消息稱，新型無人機的滯空時間可達48小時，具有先進的偵察能力。消息稱，目前無人機沒有打擊功能，但可以通過升級改造達成。

12月5日印度國防新聞還報導，印度 2020 年與中國在拉達克發生衝突後，顯著加強了該地區的基礎設施建設。12月2日印度和美國結束在距離中國邊境100公里的北阿坎德邦奧里區（Auli）進行聯合演習。第18屆「準備戰爭」（Yudh Abhyas）年度演習的目的是使美國和印度軍隊交換經驗、戰術等。大陸外交部稱，演習違反中印兩國分別於1993年和1996年簽署的協議精神。