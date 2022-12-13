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中印邊境交火 6印度士兵受傷

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中印邊界線上駐守的士兵。法新社
中印邊界線上駐守的士兵。法新社

平息兩年多的中印邊境再生事端，俄羅斯媒體稱，中印軍隊12月9日在阿魯納恰爾邦（大陸稱藏南地區）交火，至少有6名印度士兵在衝突中受傷。

俄羅斯衛星通訊社引述印度國防部消息人士表示，12月9日，中國人民解放軍的士兵靠近阿魯納恰爾邦達旺市附近的實控線，印軍被迫採取堅決措施。這次衝突導致雙方都有人受輕傷，印度方面至少有6名士兵受傷。

報導稱，隨後雙方立即離開了該區域。在出現關於此事件的報導後，該地區的印軍指揮官與中國同行舉行了會議，以討論恢復該地區的和平機制。

目前暫時沒有雙方的官方評論。

這是自2020年6月中印衝突以來發生的第一起類似事件，當時印軍在拉達克邊境地區高海拔的加勒萬河谷與中國軍隊發生激烈衝突，造成 20 名印度士兵喪生，多人受傷。

中印邊界總長近2000公里，有總面積超過12萬平方公里區域存在領土糾紛，涉及西段、中段和東段三個部分。中印邊界錫金段為已定邊境，但附近的中國和不丹邊界存在爭議，因不丹的外交和國防被印度控制，中不邊界爭議也受印度關注。

中印原則上都同意和平解決爭議，並分別於1993年9月7日、1996年11月29日和2005年4月11日簽訂《關於在中印邊境實際控制線地區保持和平與安寧的協定》、《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協定》和《關於解決中印邊界問題政治指導原則的協定》。

去年2月初，中印國防部先後宣佈從班公湖北岸和南岸地區撤出衝突後駐紮在該地區的部隊。此後雙方舉行了軍區指揮官（軍長）級別的16輪中印邊境解決方案談判。

印度 國防部

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