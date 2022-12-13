美中官員河北對話 美國務院：重申強力競爭立場

美中外交官員在河北對話，磋商國務卿布林肯明年初訪問中國大陸事宜；美國國務院發言人普萊斯12日表示，這場對話坦率充實，美國重申強力競爭立場，將捍衛利益與國際秩序，也會在利益交會處探索合作。

國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink） 、白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）與國務院東亞局副助卿華自強（Rick Waters）11日到12日在中國大陸河北省廊坊市與中國大陸外交部副部長謝鋒會談；接著，他們將轉往首爾和東京，與日韓官員討論一系列區域與雙邊議題。

普萊斯（Ned Price）在例行記者會表示，這趟訪問有多重原因，一方面延續美中領導人上月在印尼峇里島的會談成果，也為布林肯（Antony Blinken）明年登陸訪問做準備。

「會談坦率充實。」普萊斯轉述會談重點說，康達和羅森柏格清楚表示，華府將持續與北京強力競爭，為美國利益和價值觀挺身而出，捍衛以規範為基礎的國際秩序，並與盟友夥伴密切協調。

普萊斯表示，美中雙方就重要的區域和全球議題交換意見，包含俄羅斯對烏克蘭的侵略，以及北韓對區域安全穩定構成的威脅。

此外，普萊斯說，康達等人在會談中提到遭中方不正當拘留的美國公民，拜登政府以將這些人帶回家為優先任務。

普萊斯表示，在雙方利益交會之處，這場對話也探索可能的合作方式，例如氣候變遷、公共衛生、國際總體經濟穩定以及糧食安全。

普萊斯轉述會談成果時並未點到台灣議題。

中國大陸外交部發言人汪文斌12日在記者會表示，議題涉及妥善處理雙邊關係中的「台灣」等重要敏感問題，進行了深入溝通；雙方一致認為，會談是「坦誠、深入、建設性的」，同意繼續保持溝通。

除此之外，中方對羅森柏格的稱呼，只稱為「白宫國安會中國事務高級主任」，實際上她是「中國暨台灣事務資深主任」。