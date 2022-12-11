新官推習新政 李強：引導民營企業促進共同富裕

中共中央政治局常委李強出席大陸全國工商聯第十三次全國代表大會開幕會，代表中共中央、國務院致賀詞時指出，各級工商聯要努力促進民營企業高質量發展，積極引導民營企業促進「共同富裕」。

他續稱，推動全面構建親清政商關係，營造宜商惠企的政策環境、公平透明的法治環境、公平競爭的市場環境、親商安商的社會環境。

據央視新聞，李強指出，中共的十九大以來，以習近平為核心的中共中央堅持「兩個毫不動搖」，推出一系列扶持民營經濟發展的改革舉措，不斷為民營經濟發展營造良好環境，大陸民營經濟規模和實力大幅提升，在推動發展、增加就業、改善民生、促進創新、深化改革、擴大開放等方面發揮了不可替代的重要作用。各級工商聯作出了突出貢獻。

李強說，各級工商聯要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，始終堅持中共黨的領導，引導廣大民營經濟人士做合格的中國特色社會主義事業建設者，堅持中國社會主義基本經濟制度，牢牢把握「兩個毫不動搖」方針，努力促進民營企業高質量發展，積極引導民營企業促進「共同富裕」，引導廣大民營經濟人士踐行以人民為中心的發展思想，「助力鄉村振興」。

李強在今年中共二十大當選中央政治局常委，排名僅在中共總書記習近平之後，是中央政治局第二號人物，預計在明年三月兩會中當選中共新一任的國務院總理。