按生前意願 新華社證實江澤民骨灰今撒入江海

根據大陸官方發布，遵照已故中共前總書記江澤民及其親屬的意願，江澤民的骨灰11日在長江入海口撒入大海。

新華社報導，受中共中央委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇等官員和江澤民夫人王冶坪等親屬護送骨灰撒放。江澤民的骨灰和花瓣一起緩緩撒向無垠的江海。

報導稱，江澤民生前留下意願，自己的骨灰撒在長江和大海。今天上午，江澤民生前長期工作的中南海下半旗誌哀。來福堂裡，白色的幕布上，懸掛江澤民的彩色遺像。遺像下方，擺放江澤民骨灰盒，上面覆蓋中共黨旗。

上午8時10分，江澤民的親屬捧著遺像、骨灰盒和花圈，緩步走出來福堂。上午11時5分，載護江澤民骨灰的專機抵達上海虹橋機場。隨後，骨灰由靈車載護前往吳淞軍港碼頭。

解放軍海軍揚州艦官兵分區列隊、肅立舷邊。揚州是江澤民的故鄉。