傳江澤民魂歸黃浦江 中共軍艦護送親友撒骨灰

正當大陸民眾猜測，中共前國家主席江澤民的骨灰是學鄧小平撒於大海或是長眠故鄉揚州之際，網傳中共人民解放軍海軍揚州艦今天護送親友，將江澤民骨灰撒入上海黃浦江。

江澤民11月30日在上海逝世，享壽96歲，12月5日遺體在北京八寶山革命公墓火化，當局於六日舉辦追悼會。

據港媒星島日報報導，網傳照片顯示，揚州號導彈護衛艦（舷號578）懸掛「江澤民同志永遠活在我們心中」的黑底白色布條，艦上有人群。揚州是江澤民的故鄉。

有大陸網友發圖配文說：「乘揚州艦，撒黃浦江……吳淞口，鳴笛三分鍾，中國海軍578號導彈護衛艦揚州號執行了『長者』骨灰安放儀式，長者骨灰撒入長江，匯入星辰大海。」

1997年，中共元老鄧小平病逝，骨灰撒入遼闊大海。江澤民這次喪禮以最高規格舉行。