聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳江澤民魂歸黃浦江 中共軍艦護送親友撒骨灰
正當大陸民眾猜測，中共前國家主席江澤民的骨灰是學鄧小平撒於大海或是長眠故鄉揚州之際，網傳中共人民解放軍海軍揚州艦今天護送親友，將江澤民骨灰撒入上海黃浦江。
江澤民11月30日在上海逝世，享壽96歲，12月5日遺體在北京八寶山革命公墓火化，當局於六日舉辦追悼會。
據港媒星島日報報導，網傳照片顯示，揚州號導彈護衛艦（舷號578）懸掛「江澤民同志永遠活在我們心中」的黑底白色布條，艦上有人群。揚州是江澤民的故鄉。
有大陸網友發圖配文說：「乘揚州艦，撒黃浦江……吳淞口，鳴笛三分鍾，中國海軍578號導彈護衛艦揚州號執行了『長者』骨灰安放儀式，長者骨灰撒入長江，匯入星辰大海。」
1997年，中共元老鄧小平病逝，骨灰撒入遼闊大海。江澤民這次喪禮以最高規格舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言