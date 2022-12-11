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香港行政長官李家超：中港全面通關 明年有望落實

中央社／ 台北11日電
香港行政長官李家超。（中新社資料照片）
香港行政長官李家超。（中新社資料照片）

中國公布優化防疫新10條後，香港社會關注中港何時恢復免隔離通關。香港行政長官李家超表示，港府已即時與深圳及廣東省官員商討通關事宜，2023年有可能落實中港全面通關。

綜合明報及香港01報導，李家超10日出席活動時作出上述表示。

李家超表示，中國公布新10條後，港府與深圳及廣東省官員已即時溝通，雙方認同在通關上有很多空間可進一步推展，希望日後可帶來正面消息。

他強調，處理防疫措施要務實和按部就班，視乎風險、變化逐步推進，「我的爭取永遠是一步一步」，又說做事一定要雙贏，不可增加對方的風險。

他說，理解商界的訴求，但他需照顧香港700多萬人口，醫療體系也很重要，但認為2023年與中國通關是「「好（很）現實嘅（的）可能性」，希望盡早實現。

他又指，希望先爭取放寬中港跨境貨運限制，以及增加深圳驛站名額。

目前香港人前往中國需經過5天集中隔離及3天居家醫學監測，期間賦碼管理，不得外出。港人經深圳灣口岸入境深圳，要先在深圳健康驛站預約系統預約隔離酒店及通關名額，每天只有2000個名額，不足港人需求。

香港南華早報9日引述消息指，中國公布優化防疫新10條後，北京正考慮有關放寬中港通關的試點計畫，若計畫開綠燈，港人前往中國免隔離，只需3天醫學監測，時間點可能落在農曆新年前就實施。

香港 深圳 隔離 李家超

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