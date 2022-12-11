抗日名將鄭洞國之孫鄭建邦 獲選大陸民革中央新任主席

中國國民黨革命委員會（簡稱民革）10日選舉第十四屆中央委員會主席、副主席、常務委員。新任主席鄭建邦，他是抗日名將鄭洞國的孫子。

新華社報導，除選舉新任主席鄭建邦外，副主席為何報翔、劉家強、李惠東（回族）、田紅旗（女）、王紅（女，滿族）、馮鞏、吳晶（女）、歐陽澤華、谷振春、陳星鶯（女）等人。

鄭建邦的祖父鄭洞國（1903年1月13日—1991年1月27日），是黃埔軍校第一期畢業，曾參加東征和北伐，是最早參加抗日戰爭的國軍將領之一，官至國軍陸軍中將，但在1948年國共遼瀋戰役戰役期間部隊被圍後降共。鄭洞國後任大陸全國政協第五、六屆常委，第五、六、七屆民革中央副主席。

根據百度的介紹，中國國民黨革命委員會（民革）創建於1948年1月，主要由國共內戰時的國民黨左派人士組成，包括李濟深、宋慶齡、何香凝等人；後來許多國民黨籍的倒戈將領和被俘釋放的軍政人員加入。截至2012年底，共有黨員約10.2萬人。其中，大部分成員是留在大陸的原國民黨黨員或其子女、親屬。