聽新聞
test
0:00 / 0:00
抗日名將鄭洞國之孫鄭建邦 獲選大陸民革中央新任主席
中國國民黨革命委員會（簡稱民革）10日選舉第十四屆中央委員會主席、副主席、常務委員。新任主席鄭建邦，他是抗日名將鄭洞國的孫子。
新華社報導，除選舉新任主席鄭建邦外，副主席為何報翔、劉家強、李惠東（回族）、田紅旗（女）、王紅（女，滿族）、馮鞏、吳晶（女）、歐陽澤華、谷振春、陳星鶯（女）等人。
鄭建邦的祖父鄭洞國（1903年1月13日—1991年1月27日），是黃埔軍校第一期畢業，曾參加東征和北伐，是最早參加抗日戰爭的國軍將領之一，官至國軍陸軍中將，但在1948年國共遼瀋戰役戰役期間部隊被圍後降共。鄭洞國後任大陸全國政協第五、六屆常委，第五、六、七屆民革中央副主席。
根據百度的介紹，中國國民黨革命委員會（民革）創建於1948年1月，主要由國共內戰時的國民黨左派人士組成，包括李濟深、宋慶齡、何香凝等人；後來許多國民黨籍的倒戈將領和被俘釋放的軍政人員加入。截至2012年底，共有黨員約10.2萬人。其中，大部分成員是留在大陸的原國民黨黨員或其子女、親屬。
民革是中華人民共和國現有的民主黨派之一，是具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義和中國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。民革與現時在台灣的中國國民黨無任何關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言