聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗日名將鄭洞國之孫鄭建邦 獲選大陸民革中央新任主席

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
抗日名將鄭洞國之孫鄭建邦獲選新一屆民革中央主席。（央視新聞截圖）
抗日名將鄭洞國之孫鄭建邦獲選新一屆民革中央主席。（央視新聞截圖）

中國國民黨革命委員會（簡稱民革）10日選舉第十四屆中央委員會主席、副主席、常務委員。新任主席鄭建邦，他是抗日名將鄭洞國的孫子。

新華社報導，除選舉新任主席鄭建邦外，副主席為何報翔、劉家強、李惠東（回族）、田紅旗（女）、王紅（女，滿族）、馮鞏、吳晶（女）、歐陽澤華、谷振春、陳星鶯（女）等人。

鄭建邦的祖父鄭洞國（1903年1月13日—1991年1月27日），是黃埔軍校第一期畢業，曾參加東征和北伐，是最早參加抗日戰爭的國軍將領之一，官至國軍陸軍中將，但在1948年國共遼瀋戰役戰役期間部隊被圍後降共。鄭洞國後任大陸全國政協第五、六屆常委，第五、六、七屆民革中央副主席。

根據百度的介紹，中國國民黨革命委員會（民革）創建於1948年1月，主要由國共內戰時的國民黨左派人士組成，包括李濟深、宋慶齡、何香凝等人；後來許多國民黨籍的倒戈將領和被俘釋放的軍政人員加入。截至2012年底，共有黨員約10.2萬人。其中，大部分成員是留在大陸的原國民黨黨員或其子女、親屬。

民革是中華人民共和國現有的民主黨派之一，是具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義和中國統一事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。民革與現時在台灣的中國國民黨無任何關係。

大陸民革中央10日舉行第14次全代會，選出新任主席。（央視新聞截圖）
大陸民革中央10日舉行第14次全代會，選出新任主席。（央視新聞截圖）

抗日戰爭

延伸閱讀

邱顯智：時力黨員建議黨主席直選 盼黨代表大會討論

大陸新增疫情降至萬例 鍾南山：不會出現幾十萬人死亡情況

大陸疫情大爆發…黃桃罐頭被傳可抗病毒 也被屯貨

晶片禁令效應 美半導體設備廠在陸大裁員

相關新聞

按生前意願 新華社證實江澤民骨灰今撒入江海

根據大陸官方發布，遵照已故中共前總書記江澤民及其親屬的意願，江澤民的骨灰11日在長江入海口撒入大海。

粵港放寬兩地物流限制 12日起跨境貨運點對點提交貨物

香港特首李家超11日才透露，已與廣東省政府及深圳市政府達共識，放寬兩地物流限制，跨境司機可以恢復「點對點」提取貨物。深圳...

新官推習新政 李強：引導民營企業促進共同富裕

中共中央政治局常委李強出席大陸全國工商聯第十三次全國代表大會開幕會，代表中共中央、國務院致賀詞時指出，各級工商聯要努力促...

傳江澤民魂歸黃浦江 中共軍艦護送親友撒骨灰

正當大陸民眾猜測，中共前國家主席江澤民的骨灰是學鄧小平撒於大海或是長眠故鄉揚州之際，網傳中共人民解放軍海軍揚州艦今天護送...

李克強沒戴口罩與外賓遊黃山 媒體「依舊」沒報導

中國推行優化防疫新10條放棄清零後，國務院總理李克強9日帶領6大國際經濟組織負責人遊黃山。社交平台流傳的短片顯示，李克強...

外媒：沙國被拉中進「朋友圈」對美關心領域很謹慎

中國國家主席習近平已結束四天的中東訪問，在這次出訪當中，中國與阿拉伯國家首度舉行「中阿峰會」與「中海峰會」兩個多邊機制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。