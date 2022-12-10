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重啟小三通？ 王必勝將視察金門

聯合報／ 記者陳雨鑫周湘芸蔡家蓁／連線報導
金廈小三通自二○二○年疫情中斷後，至今尚未恢復，水頭碼頭的通關大樓仍一片靜寂。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通自二○二○年疫情中斷後，至今尚未恢復，水頭碼頭的通關大樓仍一片靜寂。記者蔡家蓁／攝影

金廈小三通自二○二○年疫情中斷後，至今尚未恢復。疫情指揮中心指揮官王必勝下周二將赴金門地區，視察未來恢復兩岸小三通防疫業務。

王必勝表示，近期中國大陸疫情升溫，若未來小三通恢復，需先視察離島防疫量能，親赴現場並與金門縣府討論，避免未來開通後手忙腳亂。

距離春節還有一個多月，此時視察金門地區，是否代表要恢復小三通？王必勝表示，恢復小三通並非他能決定，不過現階段確實是為了恢復小三通而做準備，屆時陸委會可能詢問指揮中心意見，所以特別前往金門，了解實際現況並進行防疫準備。

王必勝表示，近期大陸疫情升溫，未來如果小三通要恢復，離島防疫量能準備將是關鍵，可能需要防疫旅館協助，目前金門的防疫旅館並不多，需要到場了解數量。

為了盡快恢復小三通，金門縣長當選人陳福海昨下午前往陸委會拜會主委邱太三，針對復航程序、防疫管控等議題座談討論。陳福海表示，希望在防疫有效管控下，能在一月由縣府啟動「探親專船」，並建議以「專案、專船、專班」方式滾動式開放。

邱太三表示，「目前綜合各項考量，在重要節日啟動客運航班，是可能的作法」。他表示，相關意見一定會納入政策參考，在疫情可控的情況下，政府會與金馬地方政府合作，適時推動小三通復航。

小三通 金門 疫情

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王必勝將赴金門視察 為小三通復航防疫做準備

陳福海拜會邱太三 盼小三通1月先啟動「探親專船」

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