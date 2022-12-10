陸「白紙運動」聲援活動接連出現 這些社交媒體成重要角色

「我們第一次聚在一起，是為了烏魯木齊大火中的遇難者舉行燭光晚會。」在牛津大學與其他學生共同組織一系列示威活動的中國留學生Sid告訴德國之聲：「從11月27日到12月2日，我們每天晚上都在設計海報和起草演講稿，同時通過Instagram、Twitter和其他渠道傳播無聲抗議的消息。」

世界各地大學校園的聲援活動如雨後春筍冒出，Sid認為，社交媒體在維持這一跨國運動的勢頭方面，起到了不可或缺的作用。

「由於中國的審查制度，大多數訊息很難在國內傳播。」Sid指出，社交媒體「有助於在中國人和海外中國人之間建立密切聯繫。在『白紙運動』的高峰期，甚至可以在Instagram上看到上海和世界其他地區的抗議活動直播。」

連接中國和世界

推特和Instagram成為示威者獲取有關訊息的主要平台，特別是一個名為「李老師不是李老師」的推特帳號，成為了世界了解中國抗爭活動的重要窗口。

自「白紙運動」爆發以來，該帳號接收並發布無數相關的影音投稿，如今在推特已有超過80多萬粉絲。許多記者、學者和中國觀察家都在關注這個帳號，以了解最新進展。

在被問及他的帳號為何能成為重要訊息來源時，李老師告訴德國之聲，抗議活動一開始缺乏可以客觀記錄的推特帳號，「我的帳號從中國人那裡收到這麼多內容的主要原因，可能是我客觀地記錄了抗議活動。」

「雖然很多人都在分享類似的內容，但他們是以主觀的方式分享，當中國人試圖繞過北京的『防火長城』來獲取有關白紙運動的訊息時，他們希望關注那些不帶任何個人感情、解釋發生了什麼事的帳號。」他補充道。

李老師告訴德國之聲，除了向牆外傳遞訊息，社交媒體平台也讓在牆內的中國人得以了解全國各地發生的事情。

他說：「雖然大多數關於抗議活動的影片和圖片，在微博等中國社交媒體平台上幾分鐘就會消失，但這些內容卻可以在推特上保留。這促使許多中國人『翻牆』了解抗議活動以來，在他們周遭發生了的事情。」

「網路廣場」

自2009年起，推特在中國遭到封殺，但仍有不少中國人透過VPN「翻牆」使用。「人權觀察」（HRW）的高級中國研究員王亞秋也指出，大量跡象表明，仍有很多中國人在使用西方的社交媒體。

王亞秋向德國之聲強調，「雖然平時看起來沒有太多的中國人在使用推特，但像這樣的關鍵時刻證明，很多中國人仍然在從推特上獲取訊息。」

「另一方面，Instagram在傳播不同國家的抗議活動訊息方面發揮了重要作用。」王亞秋表示，許多海外中國學生透過Instagram了解到相關資訊後，陸續參與了抗議活動，「這反映了運動的分散性。因為人們在社交媒體上閱讀資訊後聚集在一起，他們能夠在現場找到一種社群共感。」

天安門學生領袖、「人道中國」主席周鋒鎖也向德國之聲強調，社交媒體在最近幾週發揮的重要作用。他說：「中國人已經把Twitter、Instagram和Telegram變成了虛擬的『廣場』，供他們聚集、分享訊息和動員起來。這種情況比天安門抗議活動還要好，因為中國共產黨不能輕易干預或輕易控制這些『網路廣場』上流傳的意識形態。」

隨著中國當局近期加大監控力度、放鬆疫情控制措施，試圖平息一系列的抗議活動，周鋒鎖向德國之聲表示，無論運動的結果如何，它都有助於年輕一代意識到「把命運掌握在自己手中」的重要性。

「這也是天安門廣場抗議活動的精神，當時年輕人也是不再願意接受被控制的生活。」他補充道。

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