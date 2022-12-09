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中共駐日大使：強烈關切日本安保擬將中共視為「威脅」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對於日本安保正討論將中共視為挑戰或威脅，中共駐日大使孔鉉佑8日公開表達強烈關切，稱這會將日本對北京政策引入「歧途」。（圖／取自中共駐日使館官網）
對於日本安保正討論將中共視為挑戰或威脅，中共駐日大使孔鉉佑8日公開表達強烈關切，稱這會將日本對北京政策引入「歧途」。（圖／取自中共駐日使館官網）

日本近期正在討論修訂新版「國家安全保障戰略」，其中可能將中共定義為「安全挑戰」或「安全威脅」。對此中共駐日大使孔鉉佑表示強烈關切，他稱若如此日本對北京政策將被引入「歧途」，勢必衝擊雙方關係政治基礎。

據中共駐日使館消息，12月8日孔鉉佑出席第18屆「北京-東京論壇」全體會並致詞，他表示，北京與日本要堅持互為合作夥伴、互不構成威脅的重要共識。這一共識已明確寫入雙方第三個政治文件（即1998年「中日聯合宣言」），也在雙方領導人會晤中反覆得以確認，應當成為雙方相互認知的基礎。

孔鉉佑強調，中共對日政策明確清晰，「我們從未將日方視作威脅，同樣反對任何充斥偏見和敵意的『中國威脅論』。」針對當前日本政府正加緊修訂國家安保戰略，他說，「一些人公然鼓吹將中國定位為『威脅』或『挑戰』，中方對此表示強烈關切。」他強調，如果基於這樣一種錯誤定位，日本對北京政策將被引入「歧途」，勢必衝擊兩國關係政治基礎。

孔鉉佑呼籲日方，「從思想根源上解決好對華認知的老問題，停止猜忌防範，回歸冷靜理性，真正將中日互為合作夥伴、互不構成威脅的共識落到實處」。

他並提到，當前少數國家打著所謂「自由」、「開放」旗號，煽動製造分裂對抗，嚴重威脅亞洲地區來之不易的和平局面，侵蝕亞洲各國辛勤開創的區域一體化成果，與絕大多數亞洲國家珍惜和平穩定、拒絕選邊站隊、謀求團結合作的心聲背道而馳。他再度呼籲日方，作為亞洲一員，「保持戰略自主，做出正確選擇，維護亞洲國家的整體和長遠利益」。

日本 北京 中共

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