夾縫中的白紙世代：清零終結只是覺醒開端

從烏魯木齊大火引爆民怨到中國官方宣佈「新十條」，只不過短短兩週內出現的急轉彎，讓不少中國年輕人體會了人生的許多第一次--第一次上街抗議，第一次因而被警察搜查，還有初嚐成功爭取的滋味。

來自廣東的Frank正在香港讀大學，上述的「第一次」都是他的經歷。當局沒有明言鬆綁防疫措施是為了回應示威，但23歲的Frank對記者說：「民眾的呼聲是有結果的，說明官方意識到人民開始對爭取權利更積極主動了，不像原來那麼聽話好控制」。

經過近三年的累積，白紙運動被視為疫情防控下的民怨總爆發，自由和人權訴求再次浮上水面，甚至出現直呼習近平和共產黨下台的口號。中國官方的反應很迅速，在「新十條」出台前，一些大城市已經開始解封，且追捕示威者以壓制示威，令國內的抗議活動和討論度冷卻下來，大大減緩了發酵速度。中國政府週三（12月7日）公佈的「新十條」防控措施，包括輕症患者改為居家隔離、放寬查驗核酸陰性證明和健康碼、取消落地檢等，也沒再提及「堅持動態清零不動搖」。

正在香港唸碩士的大陸學生Zoe對德國之聲表示：「我不滿意啊，這是治標不治本。」26歲的她跟Frank一樣都參與過香港的悼念和聲援行動。她認為：「治本就是指制度問題、言論自由和各種審查，這些結構問題其實沒有真正解決」。

Frank也不盡滿意：「這只不過爭取到很小很小的成果。一方面大家有收穫，但另一方面（政府）還是不讓人說話，上海北京等地出動了更多國家機器用國家暴力熄滅活動，感覺還是挺可悲的」。

核心問題未解 冀體制改革

Zoe和Frank兩人都在中國大陸出生和成長，在國內讀過大學以後才外出升學。這次運動他們那一輩看在眼裡，都異口同聲稱清零政策只是問題的表層。

Frank認為核心的訴求還沒達成，「言論自由是最基本的東西，最簡單是要讓百姓說話」。唸法律的他觀察，防疫亂象反映中國社會的法治觀念依然薄弱，包括執法者本身也在「踐踏法律」，讓他特別憤怒。他對德國之聲說：「政府應該做的是放輕自己的地位，去想是誰給你權力的，而不是手裡拿給人民賦予的權力去欺壓人民。」對於政府在示威後作出讓步，他反問：「當然要有制度改革，光是黨內改善有什麼用呢？」

「我最大的訴求是解決根本問題--換一個制度，就是不要獨裁。」Zoe對記者這麼說。生於九零年代的她認為，從文革到鎮壓八九民運等事件，中國執政者權力過大，「一直用壓迫手段去達成政治目的，卻從沒真正承認自己的錯誤」，讓她感到失望。到了這次爆發反清零示威，國內有人喊出共產黨下台，Zoe覺得很震撼，但也是「很多年來很多人都想聽到卻不敢講的話」。看著國內同胞冒險發聲，自覺不能沉默。「面對強權，我們沒有軍隊、沒有武器，我們只有鍋碗瓢盆，我們所能做的就是表態」。

雖然在防火長城下長大，這些批判思考卻從小就慢慢建立，在夾縫中摸索牆外世界的渠道，他們一點都不陌生。

Frank兒時因為好奇為何西方批評中國的人權狀況，而開始翻牆了解到六四事件和新疆受打壓的情況。他說今年十月的四通橋抗議事件，自己當天就在推特上看到了，身邊不少人都知道，只是不說。令Frank很震撼的是，相隔一個月爆發白紙運動，國內示威者竟然齊聲喊出四通橋橫幅的口號。他說：「當下即使橫幅被拿掉，但其實是有迴響的，沒想到大家都記在心裡了，而且表達出來，是一種深入人心的迴聲」。

對Zoe來說，在中國長大的經歷正正是心裡的火種：在落後城市讀書遇到的資源分配不衡、身為女性遭受的歧視、弟弟因是超生孩而長年與家人分離等等。「我覺得不止是體制上，而是整個社會系統都在壓迫你，存在於各個角落。作為一個人對不公義感到不舒服，所以反抗對我來講是一種本能。」她說：「這事令我意識到，原來我們這一代人雖然意識被管控得很嚴，但原來大家都沒有被完全洗腦」。

中港和解契機？

在白紙抗議最白熱化的時候，香港也出現了久違的示威，中環、九龍、香港大學和中文大學都有過小規模集會。儘管人數只有幾十到一百左右，但那已是國安法實施後較大型的異議活動，警方對白紙抗議的態度亦相對溫和，到場後一般沒有即時驅散。在白紙運動中也看到一些香港抗爭形式的影子，例如Telegram上出現不同職能的群組、有支援被捕者的須知和關注組、呼籲示威者「不割蓆」、「Be Water」的文宣等。

香港曾經是中國大陸人接觸政治異見和示威的窗口，以及支援維權活動的主力，如今已不復再。中港民間的矛盾已非一日之寒，香港輿論對白紙運動的看法亦趨於兩極。有意見認為大陸人在2019反修例運動時批評港人為「黑暴」和支持警察動武，也有意見質疑大人陸為了「吃飯」才上街，而非真正政治覺醒。

Zoe在校園裡參加了其中一次示威，那天她帶著自己打印的標語到場，其中一張寫著「境外勢力」，她在「外」字上打叉改為「內」。她告訴德國之聲：「2019年時『境外勢力』四個字被共產黨當作工具，製造香港人和大陸人的對立，把人本能的關愛轉化為仇恨，它的目的達到了。但是真的勢力不是境外而是境內，港人和大陸人都是被玩弄」。

對於部分港人的冷嘲熱諷，Zoe無奈說，「我當年沒有罵香港人，但香港人卻把我們跟小粉紅混為一談」。她坦言確實不太好受，但也可以理解港人的情緒。她曾經在外國看過《時代革命》紀錄片，很同情示威者，完場時聽到香港觀眾喊口號，自己也一起落淚。她說：「我跟很多香港人更有共鳴，跟多數中國人倒是比較疏遠，有點兩面不是人的感覺」。

香港保安局局長鄧炳強曾警告，白紙抗議屬「顏色革命雛型」，可能觸犯國安法。Frank因在校內張貼悼念烏魯木齊大火死者的海報，惹來學校保安報警查問，也聽聞有同學被校方約談。Zoe參與集會後也被便衣警員查問和記下個資。兩人同意，雖然香港的示威空間仍較大陸稍為寬闊，但已大不如前。

Frank也對港人的相對冷感表示理解：「香港當初反送中抗爭和反對國安法時，大陸人太冷漠了，沒有意識到他們抗爭什麼，也沒有支持香港人，所以你現在能期待什麼呢？」他期望白紙運動可以成為兩地民眾和解的起點，即使他自己也一樣。「我是從理解到更理解了，這次更貼身了解到港人恐懼的來源是哪裡，例如國安法真的就是時刻籠罩在港人頭上的一把刀，我也感受到」。

政治出櫃後看見同路

中國大陸的抗議聲浪愈趨熄滅，白紙集會卻在全球各地遍地開花，仍有留學生和海外華人團體繼續計劃行動。Frank和Zoe第一次踏出行動的一步，他們都說自己是朋輩中的少數，但這次經歷讓其慢慢學會克服心理恐懼，是公民充權的開端。

回想參與集會的一刻，Zoe還是記憶猶新：「我有激動又有一點點害怕，手就不停的抖。心想萬一只有我一個在乎這件事怎麼辦？同學也會顧慮萬一站出來斷送前途了呢？」她說大陸有個詞叫做「政治出櫃」，表達政見的人都會被邊緣化。「以前一直以為自己在政治想法上行單影隻，但現在大家都慢慢醒過來了」。

無論此刻訴求有否達成，白紙運動都已經改變了她，以及她對國家未來的想法。「那麼多年來都覺得中國好像就這樣完蛋了，憲法也被改了。我本來沒有信心的，但現在突然信心大增了，因為我終於不是一個人了，這種感覺很欣慰」。

Frank部分在大陸參與白紙示威的朋友，為了避免秋後算帳而提早出國讀書，他自己也希望畢業後留港工作，認為這裡始終比國內更尊重人權。對於白紙運動會如何塑造公民社會，他保持審慎樂觀：「這種抗爭是長期的，不可能一次兩次就改變，不能期望人們做無謂犧牲，但每次能喚醒多一些人就是好的。這次發現不少志同道合的人，以後再爭取時會更大膽一些。」受白紙運動啟蒙的這一代人，會有實現中國政治改革的一天嗎？Frank想了想，說：「未必百分百，但肯定會有部分實現的。不抗爭一定沒結果，但只要有抗爭就有實現的可能性」。

在大陸讀書時曾經有中學老師跟她分享自由派思想，加上自身經歷，Zoe形容自己是「本能地」對那些價值感同身受。她本來打算在外國生活，但現在有了另一個念頭--回國教書。「這想法現在更迫切了，我希望像以往老師啟發的一樣去教導年輕人，聆聽他們不一樣的聲音」。

在大陸年輕人都在想如何「潤」出去的時候，她可能是異數。繼八九年後最大規模的政治改革呼聲響起後，也許曇花一現，但至少讓一代人看到夾縫中的微光。Zoe說正因這次示威罕見，更令她感到積極：「運動沒有結束，這個只是剛開始，就像火種會一起燒下去傳下去，不會完全熄滅，因為像我這種人還在啊」。

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