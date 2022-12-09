美專家稱共軍ICBM核彈頭已超越美軍 陸官媒：荒唐扯淡

美國軍力與共軍軍力對比，近年來成為美國防務討論的一個重點，也受到大陸關注。近日有美國媒體稱，共軍的洲際彈道飛彈核彈頭數量可能已經超過美軍，對此大陸官媒發文稱這是「荒唐扯淡」，強調是在迎合「中國威脅論」。

此前美國「防務新聞」（Defense News）周刊8日發文指出，在洲際彈道飛彈（ICBM）計畫的某些方面，美國可能不再享有對中共的數量優勢，換言之即是中共ICBM的核彈頭數量超過美國。

文章稱，美國戰略司令部近日向國會提交了一份機密報告。提交報告的原因是，根據2022財年美國國防授權法案，「如果中國在（陸基）洲際飛彈庫存的三個組成部分—洲際飛彈數量、發射裝置數量以及核彈頭數量領域，至少其中之一超過了美國，五角大廈就必須通知國會」。

上述幾種可能因素，美國核專家路易斯（Jeffrey Lewis）分析指出，最可能是核彈頭。他稱，中共「東風-41」洲際飛彈可以攜帶分導式多彈頭，所以共軍洲際飛彈可以攜帶略多於400枚核彈頭。而所有400枚美國「義勇兵-3」飛彈當前均配備單彈頭。

但路易斯也指出，美軍可在陸基飛彈安裝多枚核彈頭，只是還未這樣做。且把所有陸基與潛射彈道飛彈算在一起，還是超越共軍，ICBM核彈頭被共軍趕上這只是「數字遊戲」。根據美國國會研究服務處資料，截至2021年9月，美國總共部署了665枚洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和重型轟炸機，共擁有1,389枚彈頭。

大陸官媒環球時報旗下《樞密院十號》9日發文稱，美媒報導提及的洲際飛彈特指陸基洲際彈道飛彈（ICBM），不包括戰略核潛艇攜帶的潛射洲際彈道飛彈（SLBM）。美國陸基核力量當前包括400枚「義勇兵-3」洲際飛彈和450座固定式飛彈發射井。理論上每枚「義勇兵-3」洲際飛彈可以攜帶3個分導式核彈頭。

樞密院十號的文章強調，核彈頭的統計數字「很有迷惑性」。因為核彈頭包括待發的高戒備狀態、儲存狀態和待拆除狀態（仍然保存有作戰能力），在統計核彈頭數量時，西方往往會根據需要選擇不同的說法。

文章指出，美媒引用自相矛盾的核彈頭資料，首先就是各種不靠譜，而且在美國「三位一體」核力量中，拋開美國海軍攜帶著數量驚人核彈頭的戰略核潛艇，以及美國空軍的空基核力量不談，專門挑出老化最嚴重的「義勇兵-3」洲際飛彈跟共軍比較。

文章強調，稱共軍ICBM核彈頭數量超過美軍的說法「荒唐扯淡之處非常明顯」，且顯然是在迎合美國當前流行的「中國威脅論」。相關言論的主要目的，都與五角大廈為耗資上兆美元的核武器更新項目而爭取國會撥款有關。