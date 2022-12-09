會沙國王儲 習近平：對沙外交置於「全局」優先方向

大陸國家主席習近平近日到訪中東產油大國沙烏地阿拉伯，並在當地會晤多國領袖。習近平對沙國王儲指出，北京把對沙外交置於外交全局尤其是中東外交的優先方向，願增強在國際和地區事務中的溝通協調與各領域合作。

據新華社消息，習近平是於12月8日下午在利雅德王宮與沙國王儲兼首相穆罕默德會談。習指出，沙國是阿拉伯世界和伊斯蘭世界的重要一員，也是多極化世界中一支重要的獨立力量，是大陸在中東地區的「重要戰略夥伴」。他強調，當前國際和地區形勢深刻複雜演變，雙邊關係的戰略性和全域性更加凸顯，大陸把發展對沙國關係置於「外交全局尤其是中東外交的優先方向」，願同沙方增強在國際和地區事務中的溝通協調與各領域合作。

習近平提到願同沙方加強能源政策溝通協調，擴大原油貿易規模，加強勘探開發等合作，實施好福建古雷乙烯等大型能源合作項目；願同沙方深化產能和基礎設施建設合作，推進「中沙吉贊產業集聚區」和重大基礎設施項目建設，提升貿易、投資、金融合作水平，拓展電子商務、數位經濟、清潔能源、高技術、航太研發等領域合作，加強執法安全、反恐和去極端化合作。

穆罕默德則指出，「沙方堅定支持一個中國原則，堅定支持中方維護自身主權、安全和領土完整，堅定支持中方為去極端化採取的措施和努力，堅決反對任何外部勢力以人權等名義干涉中國內政」。

據官方資訊，除了與沙國國王、王儲見面外，習近平8日還與巴勒斯坦總統阿巴斯、埃及總統塞西、蘇丹主權委員會主席布林漢、科威特王儲米沙勒等中東國家領導人會面。值得注意的是，除巴勒斯坦外，習近平在所有會面中都提到了能源合作。

在與埃及總統會面時，習近平指出，當前國際和地區形勢深刻複雜演變，雙方關係的戰略性、全域性更加凸顯。他強調雙方理念相通，利益相連，應該攜手努力，「朝著新時代構建中埃命運共同體目標，推動兩國全面戰略夥伴關係得到新的更大發展。